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Euro daha da yükselir mi?

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Erbaş, Euro/TL 'nin pariteye bağlı olarak 4.20'nin üzerine yükselebileceği tahmininde bulundu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:29
Euro daha da yükselir mi?

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Yücel Tonguç Erbaş Bloomberg HT'de Yatırım Kulübü programına konuk oldu. Erbaş bu sabah 4.1887'yi görerek rekor tazeleyen Euro/TL 'nin pariteye bağlı olarak 4.20'nin üzerine yükselebileceği tahmininde bulundu.

Erbaş konuya dair "Yatırımcılar için Euro/Dolar 'da 1.12'den sonra 'euro mu dolar mı taşınmalı' diye düşündüklerinde, euro daha mantıklı gelmiş görünüyor. Bu trendin bir iki ay daha devam edeceğini düşünüyorum. Paritenin 1.17-1.20 hareketi yapacağını düşünürsek önümüzdeki 1-2 ay içerisinde 4.20'lerin üzerinde Euro/TL ile karşılaşabiliriz" değerlendirmesini yaptı. 

Erbaş ayrıca, ''Paritede 1.20 hareketi gerçekleştikten sonra Trump'ın ve veri akışının dolara pozitif etkileri olabilir, ancak o zaman bu döngü değişebilir. Ama bu süreçte parite biraz daha yukarı gitmeye devam edebilir, bu da Euro/TL 'yi yukarı doğru baskılayacaktır" diye konuştu. 

Euro son olarak Ocak ayında 4.18 seviyesini görerek rekor kırmıştı. 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:29
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