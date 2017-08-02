Euro daha da yükselir mi?

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Yücel Tonguç Erbaş Bloomberg HT'de Yatırım Kulübü programına konuk oldu. Erbaş bu sabah 4.1887'yi görerek rekor tazeleyen Euro/TL 'nin pariteye bağlı olarak 4.20'nin üzerine yükselebileceği tahmininde bulundu.



Erbaş konuya dair "Yatırımcılar için Euro/Dolar 'da 1.12'den sonra 'euro mu dolar mı taşınmalı' diye düşündüklerinde, euro daha mantıklı gelmiş görünüyor. Bu trendin bir iki ay daha devam edeceğini düşünüyorum. Paritenin 1.17-1.20 hareketi yapacağını düşünürsek önümüzdeki 1-2 ay içerisinde 4.20'lerin üzerinde Euro/TL ile karşılaşabiliriz" değerlendirmesini yaptı.



Erbaş ayrıca, ''Paritede 1.20 hareketi gerçekleştikten sonra Trump'ın ve veri akışının dolara pozitif etkileri olabilir, ancak o zaman bu döngü değişebilir. Ama bu süreçte parite biraz daha yukarı gitmeye devam edebilir, bu da Euro/TL 'yi yukarı doğru baskılayacaktır" diye konuştu.



Euro son olarak Ocak ayında 4.18 seviyesini görerek rekor kırmıştı.