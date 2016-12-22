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Euro Bölgesi dağılacak mı?

Euro Bölgesi için kötü tahminler devam ediyor

Euro Bölgesi dağılacak mı?
Eklenme: 22 Aralık 2016, 09:29
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EuroBölgesi'nde dağılma endişesi iyiden iyiye dillendirilmeye başlandı. Ekimden bu yana birbiri ardına çok önemli ve vizyoner isimler dağılmadan bahsediyor. 13 Eylül'de ünlü Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'in yüksek bir tonda dile getirdiği bu ihtimali euronun kurucuları bile söylemeye başladı. Avrupa Merkez Bankası'nın ilk baş ekonomisti ve euronun mimarlarından Profesör Otmar Issing, finans krizinin bir yerden bir yere atladığını belirterek "Sonunda Euro Bölgesi dayanamayacak ve dağılacak" dedi.

%16.3 Geçtiğimiz hafta eski Bundesbank Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Sarrazin, euronun her an bitebileceğini söyledi. Dün de halen görevde olan biri, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble Yunanistan özelinde yaptığı açıklamada kurallara uyulmadığı takdirde Euro Bölgesi'nin dağılacağını söyledi.

Finansal kurumlar da aynı endişeyi hesaplıyor. Sentix'in Euro Bölgesi Dağılma Endeksi anketinin sonuçlarına göre, yüzde 16.3, 12 ay içinde dağılmasının mümkün olabileceğini düşünüyor. Reuters'in anketinde ise en az bir veya daha fazla üyenin 2017'de eurodan çıkacağını düşünenlerin oranı yüzde 70-75 düzeyinde.

Euronun dağılması halinde beklenen senaryolar şu şekilde: - Bankada hesabı olan birçok kişi parasını büyük ülkelere çekeceği için çıkılan ülkenin sistemi büyük sorun yaşayacak.

- Sade vatandaştan şirketlere kadar krediye erişim kalmayacak. Nakit sıkıntısı da hemen baş gösterecek.

- Devlet, bankaları desteklemek zorunda kalacağı için yeni devlet iflasları gelebilir.

- Yeni para birimi çıkarmak zorunda kalan ülkelerde yüzde 30-50 arasında bir devalüasyon olacak.

- Enflasyon ithal edileceği için hiper enflasyon sarmalına girilecek.

- Özellikle Güney Avrupa'daki bankaların batışı ile birlikte kuzeylei bağı olan bankalar ve şirketlerde de iflaslar görülecek

 
EtiketlereurobölgedağılacakDünya Ekonomisi Haberleri
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