Euro Bölgesi büyümesinde yavaşlama bekliyor

Fitch Ratings, Euro Bölgesi'nde büyümenin ikinci çeyrekte hızlandığını ve Bölge'deki konjonktürel toparlamanın genişlemekte olduğunu teyit etti. Bu durumu haziran ayında 2017 yılı için GSYH büyüme tahminlerini yüzde 1,7'den 2,0'a yükselterek ortaya koyduklarını belirten Fitch, ancak büyüme hızının 2018'de yüzde 1,8'e ve 2019'da yüzde 1,4'e düşmesini beklediklerini de ifade etti.

2018-2019'da büyümenin yavaşlayacağı beklentisine neden olarak hanehalkı tüketiminde büyümenin yavaşlayacağı tahminini işaret eden Fitch, Brexit müzakerelerinin ve ABD'nin politikalarının uluslararası ticarette belirsizlikler oluşturduğunu da vurguladı.

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