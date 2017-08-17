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Euro Bölgesi büyümesinde yavaşlama bekliyor

2017 için Euro Bölgesi'nde yüzde 2,0 büyüme beklediğini teyit eden Fitch, 2018 ve 2019`da ise büyüme hızının 1,8 ve 1,4'e düşmesini bekliyor.

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:16
Euro Bölgesi büyümesinde yavaşlama bekliyor

Fitch Ratings, Euro Bölgesi'nde büyümenin ikinci çeyrekte hızlandığını ve Bölge'deki konjonktürel toparlamanın genişlemekte olduğunu teyit etti. Bu durumu haziran ayında 2017 yılı için GSYH büyüme tahminlerini yüzde 1,7'den 2,0'a yükselterek ortaya koyduklarını belirten Fitch, ancak büyüme hızının 2018'de yüzde 1,8'e ve 2019'da yüzde 1,4'e düşmesini beklediklerini de ifade etti.

2018-2019'da büyümenin yavaşlayacağı beklentisine neden olarak hanehalkı tüketiminde büyümenin yavaşlayacağı tahminini işaret eden Fitch, Brexit müzakerelerinin ve ABD'nin politikalarının uluslararası ticarette belirsizlikler oluşturduğunu da vurguladı.

Dünya

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:16
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