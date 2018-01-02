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Ette gümrük vergisi düştü gözler etiketlerde

Gıda fiyatlarında spekülasyonları önlemeye ve tüketiciyi korumaya yönelik adımlara yenisi eklendi.

02 Ocak 2018 Salı 09:09
Ette gümrük vergisi düştü gözler etiketlerde

Gümrük vergisi karkas ette yüzde 100’den yüzde 40’a, makarnalık buğdayda da yüzde 130’dan yüzde 45’e indirildi. Gümrük vergilerinin düşürülmesinin piyasaya yansımaları merakla bekleniyor. 2018 İthalat Rejimi Kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Kararla birlikte geçen yıl yüklü miktarda ithalatı yapılan karkas ette, gümrük vergisi oranlarının üst sınırı yüzde 100’den yüzde 40’a düşürüldü. 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 09:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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