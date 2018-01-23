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Etsiz çiğ köftenin standardı belirlendi

TSE Başkanı Korkmaz: "Tüketime hazır etsiz çiğ köftede kullanılması gereken malzemeler belirlendi ve hazırlanışı kurallara bağlandı" açıklamasında bulundu.

23 Ocak 2018 Salı 15:49
Etsiz çiğ köftenin standardı belirlendi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, tüketime hazır etsiz çiğ köftede kullanılması gereken malzemelerin belirlendiğini ve hazırlanışının kurallara bağlandığını bildirdi. Korkmaz, yazılı açıklamasında, tüketime hazır etsiz çiğ köfte standardının, TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek, "Türk Standardı" olarak yayınlandığını belirtti.

Etsiz çiğ köftenin malzemelerine ve hazırlanışına ilişkin standardın, başta ilgili bakanlıklar olmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Gaziantep Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda Güvenliği Derneği, üniversiteler ve bu alanda üretim yapan firmaların görüşleri alınarak hazırlandığına işaret eden Korkmaz, bu görüşlerin TSE Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı ihtisas kurullarında değerlendirildikten sonra Teknik Kurul'da kabul edildiği bilgisini paylaştı.

Korkmaz, etsiz çiğ köftenin standartta, "Bulgur, kırmızı biber, soğan, sarımsak, çeşitli baharatlar, domates salçası, domates sosu, biber salçası, şeker, sirke, nar ekşisi, ceviz, badem, fındık, su ve bitkisel sıvı yağların birkaçı veya hepsinin, gerektiğinde mevzuatına uygun katkı maddeleri de katılarak belirli kıvama gelinceye kadar ısıl işlem uygulanmadan elle veya makineyle yoğrulup, dondurularak veya dondurulmadan tüketime hazır hale getirilmiş mamul." şeklinde tanımlandığını ifade etti.

TSE Başkanı Korkmaz, standartta etsiz çiğ köftenin duyusal özelliklerinin de belirlendiğini, kendine özgü renk, görünüş, tat ve kokusunun olması gerektiğini belirtti.

Etsiz çiğ köftenin kimyasal özellikleri belirlenerek koruyucu madde olarak sorbik ve benzoik asit kullanılmasının yasaklandığına dikkati çeken Korkmaz, olası mikrobiyolojik tehlikelerin E.coli, Salmonella ve L. monocytogenes olarak saptandığını kaydetti.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 15:49
  1. Türk Standardları Enstitüsü
  2. etsiz çiğ köfte
  3. TSE Teknik Kurul
  4. Türk Standardı
  5. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  6. Bulgur
  7. kırmızı biber
  8. soğan
  9. sarımsak
  10. çeşitli baharatlar
  11. domates salça
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