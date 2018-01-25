Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eto'o'yu resmen açıkladı!

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Samuel Eto'o için Galatasaray'dan resmi teklif almadıklarını, cazip bir teklif gelmesi halinde buna sıcak bakacaklarını söyledi

25 Ocak 2018 Perşembe 16:40
Eto'o'yu resmen açıkladı!

Antalyaspor'un ünlü oyuncusu Samuel Eto'o transfer dönemlerinde adı en çok geçen isimler arasında yer alıyor. Son olarak Galatasaray'ın gündemine gelen Samuel Eto'o hakkında Antalyaspor basın sözcüsü Cumhur Arıcı açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Arıcı şunları ifade etti:

"Eto'o'nun menajeri dün Milano'dan geldi. Bir görüşme gerçekleşti. Eto'o ile sözleşmemiz bu yıl sonuna kadar. Sözleşmeyi 1 yıl uzatma talebi geldi ve ekonomik şartlarını açıkladılar. Bizde kendi şartlarımızı söyledik ve menajeri Eto'o ile konuşup bize dönüş yapacak. Eto'u burada kalmak istiyor, Antalya'yı çok seviyor. Burada yaşamaktan mutlu zaten ailesini de getirdi. Bize Galatasaray'dan resmi bir teklif gelmedi. Bize sadece Celta Vigo ve Brezilya'dan teklif geldi. Eto'o'nun tercihi ilk olarak Antalya'da kalmak. Galatasaray'dan bir teklif gelmedi ama Eto'nun ne istediği önemli ve cazip bir teklif gelmesi durumunda tabii sıcak bakarız."

"ETO'O'NUN ALACAĞI VAR"

"Öncelikli arzumuz Antalyaspor'da kalmasını isteriz. Eto'o ve menajerinin şu an için bizden alacakları var. Bu alacakları karşılığı bir takas yolu üzerinden gidilebilir. Ancak bizim ona ihtiyacımız var. Kadromuzdan oyuncu satmak istemiyoruz. Maicon için Trabzonspor'dan teklif geldi ama olmadı. Sakıb ve Maicon dahil tüm oyuncularımıza ihtiyacımız var."

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:40
  1. Alanyaspor Haberleri
  2. Alanyaspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbecilerin yönettiği Mısır nereye gidiyor?
    1. Darbecilerin yönettiği Mısır nereye..
    2. CHP Şehit Astsubay’ın vasiyeti için..
    3. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    4. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AYM..
    5. Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi
    6. Alman yazar sapıttı: Kürtlere..
    7. Mut’ta karbonmonoksit gazından 7 kişi..
    8. Eto'o'yu resmen açıkladı!
    9. Böylesi ancak Karadeniz'de olur. Yolun..
    10. Münbiç operasyonuna doğru...
    11. Ümit Özat'tan radikal öneri: Kaleci..
    12. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye..
    13. Ülkelerin 'dindarlık haritasını'..
    14. Rusya'dan açıklama: ABD o ülkeyi..
    15. Afrin'deki zırhlılarda dikkat çeken..
    16. Tren, madde yüklü TIR'a çarptı! Bölge..
    17. Almanya'nın iddiasına Türkiye'den jet..
    18. Bakan Nurettin Canikli TBMM Genel..
    19. Trabzon'da midibüs durakta..
    20. Başbakan Binali Yıldırım, MİT..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...