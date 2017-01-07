Eto'o kaldı Fikret Orman bakakaldı

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş'ın ilgilendiği Samuel Eto'o'yu satmayacaklarını açıkladı. Kamerunlu futbolcu da yaptığı açıklamayla Antalyaspor'da kalacağını duyurdu.

Eto'o kaldı Fikret Orman bakakaldı
Eklenme: 07 Ocak 2017, 20:00
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Kırmızı-beyazlı kulübün tesislerinin açılış töreninde açıklamalarda bulunan Öztürk, tecrübeli futbolcunun takımın başarısında önemli rol oynayacağını belirtti.

Açılışta sahneye çıkan 35 yaşındaki Eto'o da, Antalya'yı ve Antalyaspor'u sevdiğini ifade etti. Kamerunlu futbolcu, Başkan Öztürk'ün "Antalyapor'da kalıyor musun?" sorusuna, "Kalıyorum", "Biz kimiz?" sorusuna ise "Biz Antalyasporuz" cevabını verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Samuel Eto'o'nun Antalyalı ve Antalyasporlu olduğunu ve öyle kalacağını kaydetti.

Ali Şafak Öztürk'ün Antalyaspor'da kalacak mısın? sorusuna "Evet" diye cevap veren Eto'o'nun bu sözleri açılışa gelen taraftarları coşturdu. Bu sırada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in transfer açıklamalarına verdiği tepkiler dikkati çekti.




(Yeni Şafak)
 
EtiketlerBeşiktaşAntalyaMenderesAntalyasporKamerunŞenol GüneşFikret OrmanMenderes Türel
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