Eto'o Fenerbahçe'de

Yeni sezon öncesi kadrosunu golcü bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Transfer döneminde şu ana kadar Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Kameni ve Mauricio İsla gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, forvet bölgesi için temasa geçtikleri Lucas Perez ve Gabigol gibi isimlerden aradığını bulamayınca, Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız golcüsü Samuel Eto'o'nun transferi için hem oyuncuyla hem de kulübüyle el sıkıştı. Fenerbahçe'nin, kulübüyle 2018'e kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki oyuncu için bonservis ücreti ödemeyeceği, Faslı oyuncusu Aatif'i kırmızı-beyazlı takıma vereceği belirtildi. Fenerbahçe, kulübün resmi internet sitesinden önceki gün Eto'o ile ilgili bir yalanlama girerken, ardından bu haber geri çekilmişti. Sarı-lacivertli kulübün, Eto'o transferiyle ilgili birkaç gün içinde resmi açıklama yapması bekleniyor. Antalyaspor yönetimi ise dün akşam yaptığı açıklamada, Kamerunlu oyuncuya henüz bir transfer teklifi olmadığını ifade etti. Eto'o'yu, geçen sezon Beşiktaş da istemiş, ancak siyah-beyazlılar, Antalyaspor yönetimiyle transfer konusunda ters düşmüştü.

ANTALYASPOR'A BÜYÜK KATKI VERDİ

Kariyerinde Real Madrid, Mallorca, Barcelona, İnter ve Chelsea gibi dünya devi takımların formasını giyen Kamerunlu yıldız oyuncu, 2015-2016 sezonunda ise İtalyan ekibi Sampdoria'dan Antalyaspor'un yolunu tuttu. Geldiği ilk sezon kırmızı-beyazlı takımla 32 resmi maça çıkan Eto'o, 20 kez rakip fileleri sarsarken takım arkadaşlarına ise 6 asist yaptı. 36 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ise Antalyaspor'un formasını 30 resmi karşılaşmada giyerken 18 gol atıp, takım arkadaşlarına ise 6 kez gol pası verdi. Oyuncunun ilerleyen yaşına rağmen, fizik kondisyon durumunun yerinde olmasının transferde tercih edilmesinde rol oynadığı belirtildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da Eto'o'nun hem uluslararası kariyeri, hem de Süper Lig'i yakından tanıyor olması açısından uygun bir tercih olacağı yönünde yönetime görüş bildirdiği ifade edildi.

KARİYERİ BAŞARI DOLU

Futbol kariyeri başarılarla dolu olan Eto'o, 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 kez İspanya şampiyonluğu, 2 kez İspanya Kupası şampiyonluğu, 2 kez İspanya Süper Kupası şampiyonluğu, 1 kez İtalya şampiyonluğu, 2 kez İtalya Kupası şampiyonluğu, 1 kez İtalya Süper Kupası şampiyonluğu, 2 kez Afrika şampiyonluğu, 1 kez de Olimpik Oyunlar şampiyonluğu yaşadı.

Kamerunlu yıldız futbolcu, 4 kez Afrika kıtasında yılın sporcusu ödülünü kazandı. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, 2010-2011 sezonunda İtalya Kupası'nda (5 gol), 2007-08 sezonunda Afrika Uluslar Kupası'nda (5 gol), 2005-2006 sezonunda İspanya La Liga'da (26 gol) ve yine aynı sezon Afrika Uluslar Kupası'nda (5 gol) gol kralı olmayı başardı.