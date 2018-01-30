Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eto’o, Atiker Konyaspor'da

Atiker Konyaspor, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Samuel Eto’o’ya 2.5 yıllık imza attırdı. Bu transfer için Antalyaspor’a bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız futbolcu yarın takıma katılacak.

30 Ocak 2018 Salı 18:14
Eto’o, Atiker Konyaspor'da

Kadrosuna Jahovic’i katarak takviye yapan Atiker Konyaspor, transferin bitimine sayılı saatler kala bombayı patlattı.

Antalyaspor’un yıldızı Samuel Eto’o’yu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, Kamerun’lu futbolcuyu Konya’ya getirecek. Yıldız golcü, yarın takımın kadrosuna katılacak. Transferi tamamlamak için Antalya’ya giden yönetim, kırmızı-beyazlı yöneticilerle aradaki pürüzleri de tamamladı ve bu futbolcunun transferi için el sıkıştı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına Konyaspor’lu olan Samuel Eto’o için yeşil-beyazlı kulüp bonservis bedeli ödemeyecek.

GALATASARAY MAÇININ KADROSUNDA OLACAK

Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası’nı kazanan ve bu sezon da kupada çeyrek finale yükselmeyi başaran Atiker Konyaspor, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray’ı konuk edecek. Kadroya yarın dahil olacak olan Samuel Eto’o’nun Galatasaray maçının da kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 18:14
  1. Atiker Konyaspor
  2. etoo
  3. transfer
  4. futbol
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O bürolarda büyük skandal yaşandı
    1. O bürolarda büyük skandal yaşandı
    2. Şanlıurfa sınırında hareketli anlar...
    3. Aydın’da 8 bin litre sahte içki ele..
    4. Robinho'dan sonra Sivas'tan bir bomba..
    5. FETÖ elebaşının yeni fotoğrafları..
    6. İtalya basını Galatasaray'ın sol..
    7. Batman’da tren kazası: 1 kişi yaralı
    8. İHA'ların görüntü almasını engellemek..
    9. Üsküdar'dan Afrin'deki Mehmetçiklere..
    10. "Kendimizi kandırmayalım YPG-PKK’dır!"
    11. İstanbul Barosu Eski Başkanı Kolcuoğlu..
    12. Eto’o, Atiker Konyaspor'da
    13. Karaman merkezli üç ilde terör örgütü..
    14. Trabzonspor ve Beşiktaş'a kötü haber!
    15. Riyad’da gökdelende yangın
    16. Teröristbaşı Gülen'e manidar hediye!
    17. 6 dalda ödül verilecek
    18. ABD o isme yakın kişileri bir bir..
    19. Mektup yazdı: Bazı işlerden el çekmen..
    20. Herkes ''erkek'' olsun dedi... Nüfus..
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Çekilin, yoksa vururuz!