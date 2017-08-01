Eto’o Antalyaspor’da kalacak

Bugün bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe’nin Eto’o için Antalyaspor’a resmi teklif yaptığıyla ilgili haberlere Antalyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu yanıt verdi. Terzioğlu, Eto’o için kendilerine ulaşan bir teklifin olmadığını ve yıldız oyuncunun bu sene de kırmızı-beyazlı formayı giyeceğini belirtti.

"Avusturya’da iyi bir kamp dönemi geçirdik"

Takımın Avusturya’da iyi bir kamp dönemini tamamladığını söyleyen Terzioğlu, "Takımımız yarın saat 19.00’da tesislerimizde toplanıyor. Cumartesi günü saat 21.00’da Alanyaspor ile hazırlık maçımız var. Bundan sonra çalışmalara tek antrenman yaparak devam edeceğiz ve maç haftasına gireceğiz. Antalya’da antrenmanlar akşam saatlerinde olacak. Çok sıcak olması durumunda ligde oynayacağımız Beşiktaş maçına daha serin bir yerde Isparta’da hazırlanabiliriz" dedi.

"Hedef Avrupa Kupaları’na gitmek"

Ciddi rakiplerle 3 hazırlık maçı yaptıklarını dile getiren Bora Terzioğlu, "Teknik ekibin, tüm oyuncuların performanslarını değerlendirmesi açısından iyi oldu. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Takıma en fayda sağlayacağına inandığımız ismi kadromuza katacağız. 10 numara pozisyonunda oynayan bir orta saha ve defans bölgesine transfer yapacağız. Yeni sezonda hedefimiz doğrudan Avrupa’ya gidecek bir konumda olmak" şeklinde konuştu.

"Eto’o bu sene bizimle kalacak"

Fenerbahçe’nin Eto’o için Antalyaspor’a resmi teklif yaptığıyla ilgili çıkan haberlerle ilgili olarak ise Antalyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, "Fenerbahçe’den bize gelen bir teklif yok. Kaptanımız Eto’o bu senede bizimle kalacak ve kırmızı beyazlı formayı giyecek" dedi.