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Etnik ayrımcılığa karşı ulusal gün çağrısı

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, etnik ayrımcılığın ortadan kaldırılması için çalışmak gerektiğini belirterek bu konuda hazırlanan kanun tasarısının bir an önce onaylanması çağrısında bulundu.

Etnik ayrımcılığa karşı ulusal gün çağrısı
Eklenme: 26 Aralık 2016, 21:55
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Başbakan Şahid, Sivil Toplum ve İnsan Hakları Kurumlarıyla İletişim Bakanlığının organize ettiği "Etnik Ayrımcılığa Karşı Ulusal Gün" etkinlikleri çerçevesinde başkentte kurulan "farkındalık çadırı"nın açılışını yaptı.

Açılış konuşmasında insan haklarının önemini vurgulayan Şahid, "Tunus, köleliği ilk kaldıran ve tüm etnik ayrımcılık çeşitlerine son veren uluslararası anlaşmaya imza atan ülkelerden olmasına rağmen maalesef hala siyahiler toplumda sıkıntı yaşamaktadır." dedi.

Bu alanda ilerleme sağlamak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Şahid, "Tunus'ta etnik ayrımcılığın yeri yoktur. Akılların değişmesi için çalışmamız gerekir. Toplumun belli bir kesimine ya da Tunus'un misafirlerine karşı etnik ayrımcılık cezalandırılmalı." diye konuştu.

Tunus Başbakanı, meclisin etnik ayrımcılığın suç olduğuna ilişkin kanun tasarısını gecikmeksizin onaylaması çağrısı yaptı.

Tunus'ta etnik ayrımcılık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kurulan etkinlik çadırının açılışına uluslararası insan hakları kuruluşlarının temsilcileri ve sanatçılar da katıldı. 

dünyabülteni 

 
EtiketlerBaşbakan ŞahidSivil Toplum
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