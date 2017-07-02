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Etkisiz hale getirilen teröristten Suriye kimliği çıktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Türeli köyü sınırları içerisinde dün düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait kimlik kartı bulundu.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:07
Etkisiz hale getirilen teröristten Suriye kimliği çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda Lice ilçesi Türeli köyü sınırları içinde bulunan bir sığınakta bir grup PKK'lı terörist olduğu tespit edildi. "Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi, teröriste ait AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 90 fişek, 3 şarjör, 2 el bombası, el telsizi ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait kimlik kartı ele geçirildi. Arapça kartta 1987 Resulayn doğumlu Adnan Ferhan yazdığı belirlendi. Gerçek kimliğinin tespiti için yapılan kriminal incelemede teröristin, Amed Regel kod adlı 1981 Diyarbakır Kulp doğumlu Sadık Altun olduğu belirlendi.

Kuzey Irak'tan sabotajcı olarak gönderilmiş

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teröristin ele geçirilen örgütsel dokümanlarda "Rojava"dan gelen şeklinde belirtildiği, Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesinde sabotajcı olarak faaliyet yürüttüğü ve 2016 yılında Kuzey Irak'tan sabotajcı olarak bölgeye geldiği öğrenildi.

Teröristin, Muş ili Yürecik köyü sınırları içerisindeki tren raylarına döşenen ve imha edilen, 10 Haziran 2016'da Muş-Kulp karayoluna döşenen, 9 Eylül 2016'da Bitlis'ten Elazığ'a seyir halindeki trenin güzergahında patlatılan ve 19 Eylül 2016'da Muş-Kulp karayolunda infilak ettirilen el yapımı patlayıcılarda parmak izinin bulunduğu tespit edildi.

Mağarada 18 el yapımı patlayıcı düzeneği ile ele geçirildi

Mağara içerisinde, fünyeleri üzerinde kullanıma hazır 18 mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 250 kilogram amonyum nitrat, büyük tüp, piknik tüpü, 2 kazma, kürek, 4 kütüklük, 2 streç film, 2 silikon, yemek kazanı, 5 metre kablo, ampermetre, mavi branda, katır heybesi, şemsiye, met, Muş ili haritası ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler yerinde imha edildi.  

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:07
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