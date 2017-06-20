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Etiyopya'da Türkiye'nin yolundan gitmeye başladı

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gebeyehu, "Etiyopya uyguladığı açık kapı politikasıyla Eritre, Güney Sudan, Yemen ve Somali’den mültecileri kabul etmeyi sürdürüyor" dedi.

20 Haziran 2017 Salı 21:44
Etiyopya'da Türkiye'nin yolundan gitmeye başladı

Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu, ülkesinin mültecilere yönelik açık kapı politikası uyguladığını belirterek, komşu ülkelerden gelen mültecileri kabul etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle Etiyopya’nın Gambella eyaletindeki mülteci kamplarında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de katıldı.

Mülteci kampında basın mensuplarına açıklama yapan Gebeyehu, komşu ülkelerdeki sığınmacıların savaş ve kıtlık gibi sebeplerden ülkelerine geldiğine işaret ederek, mültecilerin barınması konusunda BM kurumlarıyla iş birliği ve yardımlaşmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Afrika'nın en çok mülteci barındıran ülkelerinden biri olan Etiyopya'nın mülteci politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gebeyehu, "Etiyopya uyguladığı açık kapı politikasıyla Eritre, Güney Sudan, Yemen ve Somali’den mültecileri kabul etmeyi sürdürüyor." diye konuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ise konuşmasında, bölgede artarak devam eden mülteci akınına ve ihtiyaçlara dikkati çekti.

Ülkenin açık kapı politikasının önemli olduğunu dile getiren Grandi, uygulanan güvenlik stratejisinin yerel sakinler ve gelen mülteciler arasındaki barışın sürmesine katkı sağladığını kaydetti.

Etiyopya, 20 farklı ülkeden yaklaşık 900 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin farklı bölgelerindeki kamplarda kalanların çoğunluğunu Güney Sudan, Somali, Eritre ve Sudan’dan gelen sığınmacılar oluşturuyor.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 21:44
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