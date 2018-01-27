Etiyopya'da Türkçe eğitimi başlıyor

Türkiye'nin kültürel birikimi ile Türkçeyi dünyaya ulaştırarak ülkelerarası kültür köprüleri kuran enstitü, üniversiteler arası akademik iş birlikleri ile bu köprüleri sağlamlaştırıyor.

YEE, geçen yıl şubat ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'nun imzaladığı kültürel ve akademik iş birliği anlaşmaları kapsamında Etiyopya'daki üniversitelerde Türkçe eğitimi için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl Addis Ababa Üniversitesi ile YEE öncülüğünde Türkoloji Kürsüsü kurulması konusunda ilk adımların atılmasının ardından bu yıl ülkenin Addis Ababa, Mekelle ve Wollo gibi önde gelen 3 üniversitesinde Türkçe dil eğitimine başlanacak.

MEKELLE ÜNİVERSİTESİ'NDE İKİNCİ DÖNEM BAŞLIYOR

YEE ile Mekelle Üniversitesi arasında geçen yıl 24 Ekim'de imzalanan protokol kapsamında üniversite öğrencileri ve çalışanlarına ikinci dönem itibarıyla Türkçe dil kursları verilecek. Üniversite bünyesinde verilecek dersler sayesinde Etiyopya'nın en büyük doğrudan yabancı yatırımcılarından Türkiye ile akademik, bilimsel, ticari ve kültürel bağların güçlendirilmesi için oldukça önemli bir adım atılıyor.

Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, Mekelle Üniversitesi Endüstri İlişkileri Danışmanı Dr. Macit Koç ve üniversite yönetiminin güçlü desteği ile başlayan Türkçe Dil Eğitimi projesinde Türkiye'den görevlendirilen öğretmenler eğitim verecek.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER YAZ OKULUNA KATILACAK

Üniversitede başlatılan Türkçe kursları, Çince, Japonca ve Korece gibi Yabancı Diller Bölümü tarafından koordine edilecek. Programda başarılı olan öğrenciler ise YEE'nin düzenleyeceği Türkçe Yaz Okulu'na katılacak.

YEE'nin 46 ülkede 85 üniversite ile Türkoloji Projesi protokolü bulunuyor. Bu üniversitelerde toplam 85 Türk akademisyen görev yapıyor. Enstitünün yürüttüğü Türkoloji projesi kapsamında sadece geçen yıl 4 bin 785 kişi, şimdiye kadar ise 120 bin 531 kişi Türkçe öğrendi.