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Etipya'nın Rabia'sına Türkiye'den destek

Etiyopyalı Halime Gobu Sora’nın, İslamiyet’i tercih etmesinin akıl dolu ve ciddi tecrübelerle oluşmuş bir serüveni var.

08 Şubat 2018 Perşembe 20:47
Etipya'nın Rabia'sına Türkiye'den destek

Etiyopya’nın Yabello kentine bağlı Simo köyü ile birlikte birçok köy misyonerlerin etkinlikleri neticesinde Hristiyan olmuş. Eski dinleri olan Animizim’i bırakarak yeni bir dine geçen köylüler ile birlikte beş çocuk annesi Halime Gobu Sora’nın aklında bazı soru işaretleri oluşmaya başladı. Kabul ettikleri Hristiyanlık’tan sonra köylülerin ahlaklarının bozulduğunu fark etmeye başlayan Halime Gobu Sora bu durumdan fazlasıyla rahatsız oldu.

Halime Gobu Sora, kültürlerinde her çocuğun babasının, dedesini ve atasını olmak üzere sayabildiği kadar büyüğünün ismini bir silsile hâlinde saymanın gelenek olduğunu belirtiyor. Yeni dinleriyle birlikte babasız çocukların ortaya çıkması hem bu geleneğin hem de ahlâkın bozulmasına sebep olduğundan aynı rahatsızlığı duyanlar ile bir arayış içine giriyorlar. Büyüklerinin, ‘’güzel bir iş yaptıklarında’’ -Müslümanlar gibi yaptınız.- sözünden ilham alarak kilometrelerce uzakta yaşayan Müslüman köylerine gidiyorlar. Burada İslamiyet’i öğrenerek hür iradeleriyle şehadet getirerek Müslüman oluyorlar.

Halime Gobu Sora, o vakitten sonra Rabi adıyla çağrılmaya başlanıyor. Örnek yaşantı ve güzel ahlakıyla herkesin takdirini topluyor. Rabia, çevresindekilere İslam dinini anlatarak İslam’ın yayılmasına vesile oluyor.

Binlerce kilometre uzaktan,vaktiyle o bölgeleri karış karış gezmiş olan İyilik Yolcusu Hacı İbrahim Mutlu bu sese kulak veriyor. Yıllar önce, birkaç yürekli dostu ile Bilal-i Habeşi’nin memleketine giden Hacı İbrahim Mutlu, oradaki insanları ziyaret ederek iyilik ve sevgi tohumlarını ekiyor. Buralarda edindiği izlenimler ile ‘’İyilik Yolunda Uzakla Yakın’’ adıyla bir kitap kaleme alan Hacı İbrahim Mutlu, kitaptan elde ettiği gelirleri de yine buradaki insanların hayrına kullanıyor.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 20:47
  1. Halime Gobu Sora
  2. Etiyopya

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