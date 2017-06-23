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Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
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Uyuşturucu satıcısına etek giydirip sokakta dolaştırdılar
İstanbul’un Alibeyköy semtinde sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı. Etek giydirilen şüpheli, dövüle dövüle sokakta dolaştırıldı.
23 Haziran 2017 Cuma 14:50
Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 14:50
http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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