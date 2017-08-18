Etek altı görüntü çekerken yakalanan şahıs linçten zor kurtarıldı

Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde kentin en işlek caddesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Antalya'ya dedelerinin yanına tatile gelen iki genç kız Üçkapılar karşısındaki Karakaş Camisi önünde engelli bir bayan takıcıdan ürün beğeniyordu. Bu sırada kızlardan biri yanlarındaki şahsın, ablasının eteğinin altından kamerayla görüntü almaya çalıştığını fark ederek çığlık atmaya başladı.

ETEK ALTI GÖRÜNTÜLERİ ÇEKMEK İÇİN HEM KAMERA HEM CEP TELEFONU TAŞIYORMUŞ

Olayı ilk başta kapkaç zanneden görgü tanıklarına göre panikleyen genç, elinde siyah bir çanta ve kamerayla kaçmaya başladı. Vatandaşlar da peşine düştü. Kaçarken ayakkabısının teki ayağından fırlayan genç bir vatandaşın çelme takmasıyla olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride, bir rögar kapağının yanında yere düşürüldü.

Olaya şahit olan ve durumu öğrenen kadınlı erkekli esnaf ve vatandaş şüpheliye yumruk atıp darp etmeye başladı. Bir iki vatandaş ise gencin önüne geçerek sonu linçe varabilecek dayağı engellemeye çalıştı ancak bu nedenle diğer vatandaşların hışmına uğradı. Bu arada olay yerine polis çağırıldı. Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli, şikayetçi kızlarla birlikte polis merkezine götürüldü. Polis tarafından olay yerine çağrılan ASAT görevlileri logar kapağını açtı ancak gencin içine attığı iddia edilen hafıza kartı bulunamadı.

KARAKOLDA İTİRAF ETTİ!

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve cep telefonuyla görüntüleri çekmeye çalıştığını ancak yanındaki kızın durumu fark edip kendisine vurması ve bağırması üzerine kaçtığını, kamerayı rögara atmak istediğini ancak sığmadığı için atamadığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınan ve daha önce suç kaydı bulunmayan şüphelinin, kamera, cep telefonu ve sim kartının savcılık talimatıyla siber suçlar tarafından inceleneceği bildirildi.