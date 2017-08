Ete dikkat... İşte fazla tüketildiğinde yol açtığı sağlık sorunları

Lezzetinden dolayı insanlar günlük yaşamlarında sıklıkla beyaz ve kırmızı et tüketir. Sabah kahvaltılarında, öğle yemeklerinde, akşam yemeklerinde birçok mutfakta piştiğine şahit oluruz. Özellikle Kurban Bayramı boyunca insanlar daha çok et tüketme eğilimde olurlar.Kırmızı ve beyaz etin tüketiminin insan sağlığı için yararlı olduğu bir gerçektir. Ama bu durum et yemenin zararları olmadığı anlamına gelmez. Birçok durumda et yemenin yaradan çok zarar getireceğini unutmamak lazım.

Et Yemenin Zararları Nelerdir?

Yüksek kolesterol:

Kırmızı etin aşırı tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan yüksek kolesterol hastalığı günümüzde oldukça yaygındır. Hayvansal yağların aşırı tüketimi sonucu kolesterol damarlarda birikir ve kalp damar hastalıklarına yol açar.Yüksek kolesterolü ve sonucunda oluşabilecek kalp ve damar hastalıklarını önlemek için et tüketimimize dikkat etmemizde fayda var.

Böbreği yorar:

Kırmızı et protein açısından oldukça zengin bir besindir. Ancak kırmızı etin fazla tüketilmesi halinde vücudumuza olması gerekenden fazla protein girmektedir. Proteinleri sindirmek için çabalayan böbrek bir süre sonra yorulmaya başlayabilir. Bunun önüne geçmek için aldığınız kırmızı etleri yağlarından ayırmanız sizin yararınıza olacaktır. Ayrıca etin iyi pişmesi de vücudun proteinleri sindirmesine kolaylık sağlar.

Besin zehirlenmesi:

Yemeklerden zehirlenmek en çok da et tüketimi sonucu meydana gelir. Bunun nedenlerinden biride etlerin sağlıklı olmayan yerlerden alınıyor olması olabilir. Et tüketimi sonucunda besin zehirlenmesi yaşamamak için alınabilecek en iyi önlem güvendiğiniz yerlerden et almak olacaktır. Doğru şekilde kesilen ve saklanan hiçbir et besin zehirlenmesine yol açmayacaktır.

Fazla kilolar:

Et tüketiminin bilinen en yaygın zararlarından bir diğeri ise fazla kilolardır. Etlerin içerisindeki yağ oranının fazla olması fazla tüketim ile birleştiği zaman kilo artışına neden olabilmektedir. Et tüketimi ile gelen fazla kiloların önüne geçmek için yapmanız gereken bol salata ile daha az et tüketmektir.