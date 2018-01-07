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Et ve süt üreticileri Antalya’da buluşuyor

Hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alınacağı “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı” 9-11 Ocak’ta Antalya’da düzenlenecek.

07 Ocak 2018 Pazar 09:35
Et ve süt üreticileri Antalya’da buluşuyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da katılacağı üç günlük çalıştayda, üretici örgütleri, kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çiftçiler ve 21 üniversiteden 39 akademisyen olmak üzere 200’ü aşkın kişi yer alacak. Çalıştayda kırmızı et ve süt talebinin yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla hayvancılık sektörüne küresel rekabet gücü kazandıracak yapısal reform ve politika önerilerinin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 09:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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