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Et ve Süt Kurumuna vergisiz et ithalatı kontenjanı

Kuruma, sıfır gümrük vergisiyle 2018 sonuna kadar 500 bin canlı büyükbaş hayvan, 475 bin baş canlı koyun ve keçi ve 75 bin ton taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ile bu yıl sonuna kadar da 20 bin ton çeyrek karkas et kontenjanı tahsis edildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:38
Et ve Süt Kurumuna vergisiz et ithalatı kontenjanı

Et ve Süt Kurumu'na (ESK), sıfır gümrük vergisiyle 2018 yılı sonuna kadar 500 bin canlı büyükbaş hayvan, 475 bin baş canlı koyun ve keçi ve 75 bin ton taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ile 2017 yılı sonuna kadar da 20 bin ton çeyrek karkas et kontenjanı tahsis edildi. 

"Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması" hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ESK'ya sıfır gümrük vergisiyle 2018 yılı sonuna kadar 500 bin canlı büyükbaş hayvan, 475 bin baş canlı koyun ve keçi ve 75 bin ton taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ile 2017 yılı sonuna kadar da 20 bin ton çeyrek karkas et kontenjanı ayrıldı.

Bu karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca ithal lisansı düzenlenecek.


 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:38
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