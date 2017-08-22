Et tansiyonu yükseltir mi?

Genel olarak kırmızı etin sağlıklı olduğu düşünülür. Tabii ki kırmızı etin doğru şekilde pişirilerek tüketilmesi sağlıklıdır bunu da unutmayalım. Ancak bazı besinler çeşitli hastalıkları olan insanlar için sorun teşkil edebiliyor. Etin içerisindeki kendi yağı ve bazı bileşenler nedeni ile tansiyon hastalarının tansiyonunu yükseltebiliyor.

Tansiyon hastalarının ete yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Mangal yerine haşlama

Etin doğrudan ateşe maruz kalması, kanserojen maddelerin oluşmasına sebep olabiliyor. Uzmanlar kırmızı etin daha çok haşlama ve düşük sıcaklıkta pişirilerek ya da sote edilerek tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar.

Etlerden yüksek tansiyon hastalarının yiyebilecekleri ürünler balıketi, hindi eti, derisiz tavuk eti ve yağsız dana etidir. Ölçülü olarak tüketebileceği et ürünleri koyun ve kuzu etidir.

Kaçınması gereken etler ise sakatatlar ve şarküteri ürünleri olan işlem görmüş sucuk, sosis, jambon, pastırma ve kavurma gibi ürünlerdir. İşlenmiş etlerin kanser yapabilecek kadar zararlı olduğunu unutmayalım. İşlenmiş etler hayvanların kesiminin ardından doğrudan elde edilen değil de çeşitli işlemlerden geçerek elde edilen etlerdir.

Tansiyon kontrolünde tuzun azaltılması çok önemlidir

Tansiyonunuzu kontrol edebilmeniz için tuzu azaltıp daha çok sebze ve meyveye yönelip kızartma, fast-food ürülerinden uzak durmanız yeterlidir. Yapılmış bir araştırmaya göre günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarı 2.4 gramdır.

Kafein, sodyum ve şekerden, fast-food ürünlerinden, turşudan ve sodadan uzak durun

Bunun yanında yüksek tansiyonu stresinde etkilediğini unutmayalım. Stres-tansiyon ilişkisine dikkat edelim. Sıcaklıkların artması da, hipertansiyon hastalarının sağlığını olumsuz etkiliyor. Isı artışlarına karşı sık sık duş alınması ve ilaçları aksatılamaması söyleniliyor.

Peki, yüksek tansiyon hastaları için besinler nelerdir, besinlere yaklaşımı nasıl olmalıdır?

1. En sağlıklı olanı Akdeniz tipi beslenme



Bilimsel çalışmaların özellikle işlenmiş kırmızı etin ölüm riskini artırdığını Akdeniz tipi beslenme veya vejetaryen beslenmenin et ağırlıklı beslenmeye göre daha sağlıklı olduğu söyleniyor

2. Yüksek tansiyon hastaları yemeği salçasız yemeli, sağlıklı beslenmeli

3.Süt ürünlerinden yağsız süt, yoğurt ve peyniri rahatlıkla tüketebilir. Yarım yağlı olan süt ürünlerini ölçülü olarak tüketmelidir.

4.Yumurta



Tansiyon hastalarına yumurta önerilmiyor. Haşlama, omlet ve menemen ölçülü olarak tüketilebilir fakat yumurta ürünlerinin çılbır şeklinde tüketilmesi kesinlikle önerilmiyor.

5.Kuru baklagiller



Kuru fasulye, mercimek, barbunya, soya fasulyesi, börülce gibi besinler rahatlıkla tüketilebilir.

6.Çorbalar



Özellikle mercimek, ezogelin, sebze, tarhana, yayla başta olmak üzere hemen hemen her çorbayı rahatlıkla tüketebilir. Tüketilmemesi gereken çorbalar hazır çorbalar, işkembe-paça çorbası, kremalı veya kızgın yağa eklenmiş çorbalardır.

7.Ekmekler



Tam buğday, çok tahıllı, kepek ve çavdar rahatlıkla tüketebilir. Buğday ve mısır ekmediğinden uzak durulması lazım.

8.Sebzeler



Tansiyon hastalarının uzak durması gereken tek sebze taze olmayan ve konservede olandır.

9.Tatlı



Sütlü ve meyveli tatlıları rahatlıkla tüketebilir fakat kullanılan sütlerin mutlaka az yağlı olanı tercih edilmelidir. Şeker içeren tüm tatlılar ölçülü olarak tüketilmeli. Kızartılmış ve şerbetli tatlılar ise kesinlikle yasaktır.

10.Yağlar



Bitkisel içerikli yağları gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz. Kesinlikle tüketmemesi gereken yağlar içinde tereyağı, margarin, kaymak ve krema yer alıyor.