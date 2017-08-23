Et nasıl temizlenir? Kanlı et yıkanır mı?

Etin temizlenmesinin önemi son derece büyüktür. Etin bünyesindeki bakteriler insan sağlığı açısından son derece tehlikelidir. Bu yüzden bütün et çeşitlerinin yıkanması, kanından arındırılması gerekmektedir.

İster kasaptan aldığınız bir et olsun ister kurban etiolsun mutlaka temizleme aşamasından geçmelidir.

Sağlığın korunması yanında aynı zamanda etin daha lezzetli olması içinde et temizliği önemlidir. Bu işlem için birçok püf noktası bulunmaktadır. Önce etler kaba konulup güneş görmeyen bir yerde bir kaç saat dinlendirilmelidir.



Dinlendirilmeyen etler daha zor pişecek, sindirim zorluğuna yol açacaktır. Serin bir yerde etin sıcaklığının gittiğinden emin olduktan sonra bir süre buzdolabında bekletilmesi etin kanının temizlenmesi aşamasına gelindiği gösterir.

Etin kanının temizlenmesi



Etin üzerinde bırakılan kan bir çok kişinin bildiği üzere bozulmasına neden olur.



Bu yüzden belirli yöntemler dahilinde etin temizlenmesi sağlıklı bir şekilde pişirilip güven içerisinde tüketilmesini sağlar.

Etin kanının temizlenmesi sırasında en çok tercih edilen yöntemlerden biri et çiğ haldeyken bir kap içerisine konulduktan sonra soğuk suda 15 ila 20 dakika bekletilmesidir.



Soğuk su etin üzerindeki kanın arındırılmasında büyük rol oynamaktadır.