İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Et fiyatları neden yüksek?

Kırmızı et sektörü temsilcileri ve uzmanlar, Türkiye'deki et fiyatlarının yüksekliğinde temel nedenlerin yem, nakliye, enerji ve toprak maliyetlerindeki artışlarla verimlilik olduğunu belirtti.

20 Haziran 2017 Salı 12:22
Et fiyatları neden yüksek?

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, maliyetin yüksekliği ve verimliliğin düşüklüğünün et fiyatlarını yükselttiğini söyledi. 

Türkiye'de yem maliyetlerinin yüksek olmasının buğday ithalatından ve toprak fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklandığını iddia eden Solakoğlu, "Bugün Karacabey Ovası'nda, Çukurova'da veya Söke'de bir dekar alanın fiyatı 15 bin ile 25 bin lira arasında değişiyor. Avrupa'da sulu birinci sınıf tarım arazisinin ortalama fiyatı ise bin avro. Fiyatlar üç misli iken kira fiyatı da üç misline çıkıyor. Bu da bütün fiyatları etkiliyor. Avrupa'da arpanın tonu 600, Türkiye'de bin lira. Bin liralık arpayla beslenen hayvan ile 600 liralık yemle beslenen hayvanın fiyatı farklı olacaktır." dedi.

Solakoğlu, spekülasyonların tarım alanı fiyatlarını artırdığına değinerek, "Yanından yol geçen tarım arazisinin fiyatı artıyor. Yol geçti diye benim tarlam daha mı çok verim verecek, hayır. Yer değerlendi deyip daha fazla para talep ediliyor. Bu da nihai tüketiciye yansıyor. Tarım arazileri, tarımsal sit alanı haline getirilmeli." diye konuştu.

"Türkiye coğrafyası küçükbaş hayvancılığa uygun"

Kırmızı Et Üreticileri ve Sanayicileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, Türkiye coğrafyasının esasında küçükbaş yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirtti.

Türkiye'de, yeşilin olduğu mevsimin bazı bölgelerde 4 aya düştüğüne dikkati çeken Yücesan, "Avrupa'da belli bölgelerde 8-12 ay boyunca hem yağmur alan hem toprağı verimli olan hem de sürekli bitkisi olan ve yılda 3-4 defa ürün alınabilen tarlalar var. Bizde 2 kez ürün almak bile sürpriz. Ülkemizde yem maddeleri pahalı olduğu için hayvan ve et ürünleri pahalıya geliyor." değerlendirmesinde bulundu. 

"Yüksek fiyatlarla üretilen yem pahalıya satılıyor"

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Türkiyem-Bir) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş da şöyle konuştu: 

"Arpanın tonu geçen sene başında 700 lira civarındayken geçtiğimiz ay bin lirayı gördü. Yeni mahsulle 800-850 liralara doğru çekildi. Yüksek fiyatlarla üretilen yem besicilerimize pahalıya satılıyor. Süt fazlası varken et açığının olması normal değil. Bu sorunların çözülmesi için çalışmalar yapılmalı."

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 12:22
  1. Sencer Solakoğlu
  2. kırmızı et
  3. TÜSEDAD
  4. et fiyatları
  5. et fiyatları neden pahalı
  6. pahalı et
  7. Dünyanın en pahalı eti
  • Hak yoluHak yolu15 sa önce
    En sonunda birininhaberi oldu.Geçen sene 16-18 tl olan et şu an 36-40arası.Yüzde yüz zam olur mu hiç?Biri buna dur demeli. Faruk Çelik beye sorsanız sorun yok diyecek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fenerbahçe,Everton'un Belçikalı yıldızını istiyor
  1. Fenerbahçe,Everton'un Belçikalı..
  2. Ve Maicon resmen Galatasaray'da
  3. Beşiktaş,Osmanlıspor ile görüşmelere..
  4. Akın İpek'in annesi: Gülen bir..
  5. İran'a şok! ABD'den sonra bir ülke..
  6. Doğu Türkistan'nın son durumunu anlattı
  7. İngilizler Fransız olmak istiyor!
  8. Türkiye Tel Rıfat'a askeri birlik..
  9. Kurtulmuş'tan Kongo'da anlamlı mesaj
  10. Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
  11. Süper Lig ekibi Selçuk Şahin'i..
  12. Ümraniye'de taksi durağına silahlı..
  13. 60 Ordu mensubu Taliban'a katıldı
  14. Adalet kayıtsız şartsız CHP'nin..
  15. Katar eski başbakanından Türkiye..
  16. Sunucu kendisini taciz eden İranlı'ya..
  17. Trabzonspor, Edin Visca'ya karşılık 8..
  18. PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu
  19. ABD'den Katar açıklaması: Şaşırdık
  20. Bayram alışverişi yapanlara silahlı..
Köksal Toptan'a kritik görev!
Köksal Toptan'a kritik görev!
15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!
O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!