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Fakıbaba: Zincir marketlere dana karkas et satışı yapılacak

Bakan Fakıbaba, kıymanın kilosunu 29, kuşbaşı etin kilosunu 31 liradan satmayı taahhüt eden zincir marketlere, dana karkas et satışı yapılacağını belirtti.

28 Ekim 2017 Cumartesi 16:40
Fakıbaba: Zincir marketlere dana karkas et satışı yapılacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, market zincirlerde et satışı uygulaması ve üreticilerin yerli hayvanlarının satın alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ÇABALAR SONUÇLANMA AŞAMASINA GELDİ

Vatandaşların et ihtiyaçlarını ucuz ve uygun fiyatla karşılayabilmeleri için uzun süredir yoğun bir tempo ile çalıştıklarını hatırlatan Fakıbaba, bu çalışmalarını sonuçlandırma aşamasına getirdiklerini kaydetti.

Bu kapsamda öncelikli hedeflerinin en geniş tüketici kitlesine ulaşmak olduğunu vurgulayan Fakıbaba, Türkiye’nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en ucuz ve en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılmasını hedeflediklerini bildirdi.

ZİNCİR MARKETLERE KARKAS ET SATIŞI YAPILACAK

Fakıbaba, "Bu hedefimizi gerçekleştirmek üzere kıyma etin kilogramını 29 lira ve kuşbaşı etin kilogramını 31 liradan satmayı taahhüt eden ve Türkiye’nin bütün illerinde satış noktası bulunan zincir marketlere Et ve Süt Kurumumuz tarafından dana karkas et satışı yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

BESİCİLERDEN 25 LİRAYA SATIN ALINACAK

Bir yandan vatandaşların et ihtiyaçlarını ucuz ve uygun fiyatla karşılamaları için bu çalışmaları yaparken, yerli hayvan yetiştiriciliği yapan besicileri de koruyacaklarının altını çizen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda besicilerimizin yerli hayvanlarını, Et ve Süt Kurumumuzda kesilmesi kaydıyla kilogramını 25 liradan satın alacağız. Bakanlık olarak yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızdaki amacımız, hem tüketiciyi hem de üreticiyi mağdur etmeyecek bir yapı oluşturmaktır. Tüketicilerimize uygun fiyattan et temin edilmesi ve hayvan üreticilerimizin de imkanlarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir."

Öte yandan marketler, ESK'dan temin ettikleri karkas etleri yarımşar kilogramlık ambalajlarda kendileri tüketicilere ulaştıracak. ESK'nın konuyla ilgili önümüzdeki hafta ilana çıkması bekleniyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 16:40
  1. Ahmet Eşref Fakıbaba
  2. et fiyatları
  3. marketler
  4. dana kuşbaşı
  5. kıyma
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