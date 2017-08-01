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Eşyalar toplanıyor! İlk fotoğraflar geldi

Rusya'nın yüzlerce ABD'li diplomatı sınır dışı etme kararıyla, büyükelçilik binalarında hummalı bir toparlanma var.

01 Ağustos 2017 Salı 15:52
Eşyalar toplanıyor! İlk fotoğraflar geldi

Rusya'nın ABD yaptırımlarına karşılık 755 diplomatı kovma kararıyla, Moskova'daki Amerikan büyükelçiliğine ait binalardan ilk görüntüler geldi.

Rus televizyonlarının ekrana getirdiği görüntülerde, büyükelçiliğin Serebryaniy Bor'daki yazlığında eşyalar toplanıyor. Eşyaların yüklendiği kamyonet ise, kapıda duruyor.

Böylece sınır dışı kararından sonra ABD ilk adımı atmış oldu.

Washington yönetimi Rusya'nın çalışanların yazlık konuta girişinde zorluk çıkardığını savunuyor, Moskova ise bu haberleri reddediyor.

Moskova'nın batısındaki büyükelçilik deposunun önü ise, Rus polis araçları tarafından kesilmiş durumda.

ABD'de Senato ve Kongre'den geçen yeni yaptırım kararı, Başkan Donald Trump'ın imzasını bekliyor. Trump tasarıya imza atması halinde yaptırımları yumuşatma veya kaldırma gibi yetkilerini de sınırlamış olacak.

Rus yönetimi, bir önceki başkan Barack Obama döneminde 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine sessiz kalmış ve Trump yönetiminin hamlesini bekleyeceğini duyurmuştu.

Seçildiği günden bu yana Rusya'nın gölgesinden kurtulamayan Donald Trump ise, şimdi zor bir karar vermek zorunda.

Moskova yönetimi, yaptırımlara misilleme olarak ülkedeki ABD'li diplomatların sayısını Washington'daki Rus diplomat sayısına indirmeye karar vermişti.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:52
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