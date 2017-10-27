Estonya 'topraksız' ülke olmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) dijitalleşme alanında öncü ülkesi Estonya, dijital ortamda olası tehdit ve saldırılara karşı farklı ülkelerde "dijital büyükelçilikler" kurmaya hazırlanıyor.

Estonya'da kamu hizmetlerinin yüzde 99'u internet ortamında gerçekleştirilebiliyor. Dijitalleşme serüvenine 2005 yılında başlayan ve ciddi ilerleme kaydeden ülkeye, zaman zaman "e-Stonia" olarak hitap ediliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Estonya hükümetinin Ulusal Dijital Danışmanı Marten Kaevats, Estonya'nın dijitalleşme alanında geri adım atmasının mümkün olmadığını, bu nedenle ek önlemler almak gerektiğini belirtti.

''FİZİKSEL TOPRAK OLMADAN YAŞAYACAKLAR''

Estonya'nın ilk "dijital büyükelçiliği"nin 1 Ocak'ta Lüksemburg'da açılacağını belirten Kaevats, "kritik veritabanlarının" bu büyükelçilikte yedekleneceğini açıkladı.

Kaevats, Estonya'nın Rusya'nın komşusu olduğunu hatırlatarak, bu nedenle kritik veritabanlarını ülkenin doğusuna yedeklemenin askeri olarak mantıklı olmayacağını düşündükleri için farklı ülkelere yöneldiklerini kaydetti.

Acil durumda, tehdit algılandığında ya da teknik bir sorun oluştuğunda Lüksemburg'daki veritabanına geçiş yapabileceklerini aktaran Kaevats, bunun önemli bir güvenlik adımı olduğuna dikkati çekti.

Kaevats, dünyada ilk kez böyle bir girişim yapan ülkenin Estonya olduğunu Lüksemburg'un yanı sıra Avustralya ve ABD dahil yeni dijital büyükelçiliklerin 2020 yılında kurulması için başka ülkelerle irtibatta olduklarını söyledi.