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Estonya Başbakanı Jüri Ratas, Gaziantep'te

Estonya Başbakanı ve Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Ratas, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

15 Ağustos 2017 Salı 18:20
Estonya Başbakanı Jüri Ratas, Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından  karşılanan Ratas, ziyaret defterini imzaladı.

Ratas, ''Ziyaretimin en  önemli amacı hem bu güzel ülkenizi ziyaret etmek hem de durumu birinci elden  izlemektir ve meslektaşlarımla istişare etmektir" dedi.

Ayrıca Ratas, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllardır Türkiye'ye gelmediğini  belirterek, şöyle konuştu:

"Estonya ile Türkiye arasında hep iyi ve güçlü ilişkiler var. Bunun  yanında yerel yönetimde de iyi ilişkiler içinde olduğumuzu söyleyebilirim.  Gaziantep'te bizim kardeş şehrimiz. Ziyaretimin en önemli amacı hem bu güzel  ülkenizi ziyaret etmek hem de durumu birinci elden izlemektir ve meslektaşlarımla  istişare etmektir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de Gaziantep'in önemli bir tarih ve  kültür şehri olduğunu söyledi.

Gaziantep'in büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan  Şahin, "Özellikle bugün dünyanın yaşadığı en büyük göç hareketiyle ülkemize gelen  3 milyon mültecinin 400 binine şehrimiz ev sahipliği yapıyor. Sizinde dönem  başkanı olarak buraya gelip durumu yerinde incelemeniz bu işe verdiğiniz önemi  gösteriyor." dedi.

Konuşmanın ardından Şahin Ratas'a sedef kaplamalı vazo, Ratas ise  Kitap hediye etti.

Estonya Başbakanı Ratas daha sonra Gaziantep'in Nizip ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.

Nizip Kaymakamı Bünyamin Bilgin ve diğer yetkililerce karşılanan Ratas, kendisine çiçek takdim eden Suriyeli çocuğu öptü. 

Kaymakam Bilgin, ve afad İl Müdürü Sinan Atakan tarafından konteyner  kent ziyareti sırasında çalışmalar hakkında bilgilendirilen Ratas, buradaki  sosyal tesis ve anaokulundaki çocuklarla buluştu.

 İngilizce, Arapça ve Tükçe, ''Dik dur eğilme'' şarkılarıyla karşılanan  Ratas, çocukları alkışladı, onlara boyama kitabı, kalem ve defter hediye etti.

Sığınmacıların yaptığı resim ve el sanatları kurslarını da gezen  Ratas, daha sonra konteyner kentte kalan bir aileye konuk oldu.
 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 18:20
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