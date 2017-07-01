Estonya AB Dönem Başkanlığını devraldı

Estonya, bu görevi 1 Temmuz-31 Aralık arasında yürütecek.



AB Konseyi dönem başkanlığı 6 aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniyor.

Dönem Başkanlığını üstlenen ülke, Konsey'de toplantıları yönetiyor.

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının ardından (Brexit) Estonya, dönem başkanlığının önceliğinin, AB'nin 27 üyesinin birliğini korumak olduğu açıklandı.

Estonya'nın dönem başkanlığı için hazırladığı programda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"AB hem küresel hem de bölgesel düzeyde daha önce hiç karşılaşmadığı sınamalarla mücadele ediyor. AB Konseyi Başkanlığını devralacak Estonya, AB'nin bu sorunlarla birlik ve kararlılıkla başa çıkabileceğine inanıyor. İngiltere'nin AB'den ayrılışını müzakere ederken, aynı zamanda 27 üyeli AB'ye hep birlikte hızlı geçiş sağlamalıyız."

Avrupa'da dijital anlamda öncü konumda olan Estonya'nın, AB Dönem Başkanlığında odaklanacağı temel konunun teknolojik gelişim olacağı kaydedildi.

Estonya hükümeti, dönem başkanlığı için bir program yayımlayarak, verilerin serbest ve güvenli dolaşımına büyük önem verdiğini açıkladı.

Programda, "Avrupa, teknolojik gelişmelere ayak uydurmalı ve bunların potansiyelinden faydalanmalı. Bu vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırır, işletmelere ve üye ülkelere büyük katkı sağlar. Estonya'nın amacı AB Komisyonu'nun 'Dijital Serbest Pazar' girişimini ileriye götürmek." ifadelerine yer verildi.

NATO'nun Siber Mükemmeliyet Merkezine ev sahipliği yapan Estonya'nın siber saldırılar konusunda da çalışmalar yürüteceği bildirildi.

AB Konseyi Dönem Başkanlığını Estonya'da sonra sırasıyla Bulgaristan, Avusturya ve Romanya üstlenecek.

Kaynak: AA