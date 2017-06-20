Esta'nın inşa edeceği Mercedes-Benz'in Rusya'daki en büyük yatırımının temeli atıldı

ESTA Construction’ın inşa edeceği, dünyaca ünlü otomobil deviMercedes-Benz’in Rusya’daki ilk fabrikasının temeli atıldı. 20 Haziran 2017 Salı günü düzenlenen temel atma törenine ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Üyesi Markus Schäfer ve Mercedes-Benz Rusya CEO’su Axel Bense katıldı.

ESTA 18 ayda teslim edecek!

Moskova'nın yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Esipovo Endüstri Parkı'nda yer alan fabrika, yaklaşık 85 hektarlık bir arazi üzerinde hayata geçiriliyor. Bir montaj hattında çok sayıda araç üretilmesini sağlayan Endüstri 4.0 teknolojilerini ve full esnek montaj teknolojisini barındıracak olan fabrika; boya atölyesinden nihai montaja kadar tüm üretim aşamalarını da kapsıyor. 250 milyon avronun üzerinde bir yatırımla hayata geçirilen proje, ESTA tarafından 18 ay gibi kısa bir sürede teslim edilecek. Üretime 2019 yılında başlanacak olan fabrikada, aralarında Mercedes’in sportif arazi araçları (SUV) ve E serisi sedanların da olduğu yılda 20 binden fazla araç üretilecek.

Bahattin Demirbilek: “ESTA Ailesi olarak gururumuz büyük!”

Temel atma töreninde konuşan ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, “Sektörümüzün 9 dev inşaat şirketini geride bırakarak dünya otomobil devi Mercedes-Benz’in Rusya’daki ilk fabrikasının ihalesini kazandık. Mercedes-Benz ihalesi sürecinde mühendislerimiz Mercedes-Benz ile 1 yıla yakın dünya standartlarının çok üzerinde bir kalitede hazırlık çalışması yaptılar ve ESTA, Mercedes-Benz’in en üst düzey kalite gereksinimlerini yerine getirdi, bu da bir ilk olma özelliği taşıyor” dedi. Demirbilek ayrıca “Bugün de Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Denis Manturov, Moskova Bölge Valisi Sayın Andrey Vorobyov ve Mercedes-Benz yönetiminden önemli isimlerle birlikte temel atma törenini gerçekleştirdik. ESTA Ailesi olarak gururumuz büyük. Rusya’da olduğu gibi Türkiye’de de büyük projelerimizi hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Temel atma töreninde konuşan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, “Böylesine büyük bir yatırımcının taahhüdü ve planlanan otomobil üretimi, Rus pazarındaki istikrarın ve otomotiv endüstrisi kuran Rus hükümetinin siyasi yönüne olan güvenin işareti” şeklinde konuştu.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ise şunları söyledi; “Mercedes-Benz’in fabrikası bizim için büyük bir öneme sahip. Bu önemli otomotiv şirketiyle ortaklık ve iş birliğini çok takdir ediyoruz. Mercedes-Benz bölgede önemli bir yatırım yaptı. Şimdiden fabrikada çalışacak uzmanları eğitmesi için eğitim kuruluşlarını belirledik.”

Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Üyesi Markus Schäfer temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Mercedes-Benz için Rusya’da otomobil üretimi yapmak, önemli bir pazarda stratejik bir yatırım demek. Bir yandan yerel ayak izimizi genişletirken aynı zamanda küresel anlamda rekabet edebilme yeteneğimizi de güçlendiriyoruz” diye konuştu.