Esta İnşaat 471 Konutluk yeni Proje ile geliyor.

Esta İnşaat Bahçelievler’de konut ve ticari alanlardan oluşan karma bir projeye başlamaya hazırlanıyor. Esta İnşaat Bahçelievler projesinin detayları haberimizde…

Esta İnşaat, İstanbul Avrupa Yakası Bahçelievler’de yeni bir proje hazırlığında. Esta İnşaat Bahçelievler projesi Osmaniye Mahallesi 222 ada 43 parselde konumlanıyor.

175 MİLYONLUK YATIRIM



175 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek olan Esta İnşaat Bahçelievler projesi 27 bin 602 metrekare alan üzerinde yükselecek.

4 bloktan oluşan Esta Bahçelievler projesinde 2 bloğun zemin katlarında yer alan dükkanlar ve sosyal tesisler, 1 adet açık yüzme havuzu, 1 adet kapalı yüzme havuzu ve yeşil alanlar yer alıyor.

Toplam 471 konut ve 40 adet dükkandan oluşan projede 1+1, 2+1 ve 3+1 konut yer alıyor. Esta Bahçelievler projesinde 243 adet 1+1 daire, 220 adet 2+1 daire, 8 adet de 3+1 daire yer bulunuyor.

A, B, C ve D olmak üzere 4 bloktan oluşan projede her blok zemin altında 5 kat ve 13 normal kattan oluşuyor.

A ve B bloklarda zemin kat ticaret, zeminin bir alt katı ticarete bağlı depo katı, geriye kalan 4 kat otopark olarak planlanıyor. C ve D bloklarda ise zemin katlarda konut, zemin altındaki kat ise depo alanı olacak. Geriye kalan katlar yine otopark olarak kullanılacak.

Proje kapsamında toplam arazi 27 bin 602 metrekare, toplam inşaat alanı 136 bin 69 metrekare, bina oturum alanı 8 bin 919 metrekare, otopark alanı 49 bin 274 metrekare şeklinde tasarlanıyor.

28 AY SONRA IŞIKLAR YANACAK



28 ayda tamamlanması planlanan Esta Bahçelievler projesinin sosyal olanakları arasında ise;

• Bin 361 kapasiteli otopark

• 18 bin 683 metrekare peyzaj alanı

• Açık yüzme havuzu

• Kapalı yüzme havuzu

• Güvenlik

• Cafe

• Restoran

• Fitness salonu

• Sauna

• Yürüyüş alanları

• Güneşlenme alanları

• Çocuk oyun alanları yer alıyor.

Haberturk