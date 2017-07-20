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Eşref Zeka, Temsa İş Makinaları Genel Müdürü olarak atandı

Türkiye’nin önde gelen iş makinaları üreticisi ve iş makinaları ile maden makinaları üretiminde dünyanın lider markası Komatsu ile birlikte, Volvo Trucks, Crown, Dieci ve Terex Finlay markalarının distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları’nın genel müdürlük görevini Eşref Zeka üstlendi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 22:15
Eşref Zeka, Temsa İş Makinaları Genel Müdürü olarak atandı

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Eşref Zeka, aynı yıl iş hayatına Temsa’da satış temsilcisi olarak başladı. Zeka, Temsa Motorlu Araçlar’da sırasıyla satış yöneticiliği, satış planlama yöneticiliği, otomotiv satış müdürlüğü, pazarlama müdürlüğü, satış ve pazarlama direktörlüğü, 2014 yılından bu yana da genel müdürlük görevini üstlendi.

Eşref Zeka, halen Sabancı Holding iştiraki Temsa İş Makinaları Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir. 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 22:15
  1. Temsa İş Makinaları
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