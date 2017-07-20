Eşref Zeka, Temsa İş Makinaları Genel Müdürü olarak atandı

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Eşref Zeka, aynı yıl iş hayatına Temsa’da satış temsilcisi olarak başladı. Zeka, Temsa Motorlu Araçlar’da sırasıyla satış yöneticiliği, satış planlama yöneticiliği, otomotiv satış müdürlüğü, pazarlama müdürlüğü, satış ve pazarlama direktörlüğü, 2014 yılından bu yana da genel müdürlük görevini üstlendi.

Eşref Zeka, halen Sabancı Holding iştiraki Temsa İş Makinaları Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.