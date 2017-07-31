Eşref Kolçak'tan Tatlıses'e ağır sözler: İnsan diye kabul etmiyorum
Yeşilçam’ın efsane oyuncularından 90 yaşındaki Eşref Kolçak, oğlu Harun Kolçak’ın vefatının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. İbrahim Tatlıses'in, oğlu Harun Kolçak'ı albüm yapma bahanesiyle oyaladığını iddia eden Eşref Kolçak, Tatlıses için "İnsan diye kabul etmiyorum" dedi.31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:04
Yaklaşık 2 hafta önce oğlu Harun Kolçak'ı kaybeden Yeşilçam oyuncusu Eşref Kolçak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oğlunu en son Mayıs ayında gördüğünü, hastalığına dayanamadığı için yanına gitmediğini söyleyen Eşref Kolçak, "Hastaneye gitmedim. Onu o halde görmek istemedim" diye konuştu.
'Oğlanın 7 yılını mahvettiler'
İbrahim Tatlıses için sert konuşan Eşref Kolçak, Şahin Özer ve Tatlıses hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eşref Kolçak, şu sözleri söyledi:
"Haruncuğum yapımcılar tarafından çok harcandı. İnsan diye kabul etmediğim İbrahim Tatlıses. Ondan evvel de Şahin Özer denen ahlak yoksunu. Biri 3 yıl, öbürü 4 yıl Harun’u oyaladı. Oğlanın 7 yılını mahvettiler. 'Bugün yarın, bugün yarın' diye diye albümlerini yapmadılar, bırakmadılar da."