Eşref Kolçak'tan Tatlıses'e ağır sözler: İnsan diye kabul etmiyorum

Yaklaşık 2 hafta önce oğlu Harun Kolçak'ı kaybeden Yeşilçam oyuncusu Eşref Kolçak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oğlunu en son Mayıs ayında gördüğünü, hastalığına dayanamadığı için yanına gitmediğini söyleyen Eşref Kolçak, "Hastaneye gitmedim. Onu o halde görmek istemedim" diye konuştu.

'Oğlanın 7 yılını mahvettiler'

İbrahim Tatlıses için sert konuşan Eşref Kolçak, Şahin Özer ve Tatlıses hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eşref Kolçak, şu sözleri söyledi:

"Haruncuğum yapımcılar tarafından çok harcandı. İnsan diye kabul etmediğim İbrahim Tatlıses. Ondan evvel de Şahin Özer denen ahlak yoksunu. Biri 3 yıl, öbürü 4 yıl Harun’u oyaladı. Oğlanın 7 yılını mahvettiler. 'Bugün yarın, bugün yarın' diye diye albümlerini yapmadılar, bırakmadılar da."