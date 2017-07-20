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Eşref Kolçak oğlunun cenazesine katılmayacak

Dün akşam saatlerinde vefat eden Harun Kolçak'ın babası Eşref Kolçak, "Cenaze namazına sağlığım el vermediğinden dolayı katılamayacağım." dedi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:42
Eşref Kolçak oğlunun cenazesine katılmayacak

Türk pop müziğin sanatçısı Harun Kolçak (62) dün akşam 22.45'te hayatını kaybetti. Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören şarkıcı, öğle saatlerinde aşırı kusma şikayetiyle Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. 18.00 gibi fenalaşıp yoğun bakıma kaldırılan sanatçı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

BABASI CENAZESİNE KATILAMAYACAK 

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Harun Kolçak'ın babası Eşref Kolçak, sağlığı el vermediğinden dolay oğlunun cenazesine katılamayacağını açıkladı.

"ONU BENİM YANIMA GETİRECEKLER"

Eşref Kolçak, telefonda hüngür hüngür ağlayarak şunları söyledi: "Yavrum çok erken gitti. Allah'ın takdiri ne desem ki… Allah gençlere uzun sağlıklı ömür versin. Nişantaşı'ndaki cenaze namazına sağlığım el vermediğinden dolayı katılamayacağım. Harun, Gemlik'te annesinin yanına gömülecek. Onu benim yanıma Gemlik'e getirecekler, oğlumu bana getirecekler." 

SON DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI

15 Temmuz'da doğum gününü kutlayan ve yakın çevresine "Bu yıl doğum günümü kutlamayacağım" diyen Harun Kolçak, doğum gününden 4 gün sonra hayatını kaybetti. Harun Kolçak'ın son zamanlarda "kanseri yendim" dediği belirtilirken, ailesi ve yakınları ise Kolçak'ın fiziksel olarak zayıfladığını söylüyorlardı.

HARUN KOLÇAK'IN CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Harun Kolçak'ın prodüktör arkadaşı Polat Yağcı cenaze töreniyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Cenazesi Cuma günü öğlen namazında Teşvikiye'den kalkacak. İkindi namazında da Bursa Gemlik'te GemlikMezarlığı'nda defnedilecek."

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:42
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