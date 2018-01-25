Esrarengiz mektup FBI'ı harekete geçirdi!

KPIX 5 isimli televizyon kanalının haberine göre, San Francisco Richmond Bölgesi Polis Merkezi, 2013'te mahkûmlardan John Anglin'in imzasını taşıyan bir mektup aldı. "Adım John Anglin. Haziran 1962'de kardeşim Clarence ve Frank Morris ile birlikte Alcatraz'dan kaçtım. 83 yaşındayım ve yaşıyorum. Kanser hastasıyım. Firar ettiğimiz gece ölmedik, hayatta kalmayı başardık" yazan mektubun daha sonra FBI'ya iletildiği ve banka soyguncusu Anglin kardeşler ile Morris hakkındaki dosyanın yeniden açıldığı belirtildi. Anglin, mektupta sadece bir yıl cezaevinde kalması güvencesi halinde teslim olacağını belirtirken, Anglin'in gerçekten hayatta olup olmadığı ise bilinmiyor. Mektupta Frank Morris'in 2008'de, Clarence Anglin'in ise 2011'de öldüğü ileri sürülüyor. FBI'nın mektup üzerindeki parmak ve DNA izlerini incelediğini ancak bir sonuca ulaşamadığını belirtiliyor.

BOĞULDUKLARI SANILIYORDU



Sabah'ta yer alan habere göre; Anglin kardeşler ve Frank Morris, 11 Haziran 1962'de hücrelerinden kazdıkları deliklerle borulara ulaşmış, buradan cezaevinin çatısına çıkarak kaçmıştı. Mahkûmların okyanus sularına yenik düştüğü sonucuna varılmıştı. Bu hikâye, Clint Eastwood, Jack Thibeau ve Fred Ward'ın başrollerini paylaştığı "Alcatraz'dan Firar" isimli filme konu olmuştu.