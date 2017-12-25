Esrarengiz koku paniğe yol açtı!

Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı. Genizleri yakan koku ile ilgili AKOM ve İGDAŞ ekipleri harekete geçti. İGDAŞ'tan yapılan açıklamada "Tuzla İstasyon Mahallesinde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa’nın Twitter hesabından, Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir." açıklaması yapıldı.

Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.

İGDAŞ AÇIKLAMASI

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ’tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesinde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

"NEFES ALAMIYORUZ... BÜYÜK PANİK İÇERİSİNDEYİZ"

Hürriyet'e konuşan bir vatandaş, “Nefes alamıyoruz. Her yer ambulans dolu. Şu an çok sayıda kişi Tuzla'dan ayrılıyor. Büyük panik içindeyiz ve kimse bir açıklama yapmıyor” dedi.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI: İLGİLENİYORUZ

Konuyla ilgili Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan da açıklama geldi. Twitter'dan açıklama yapan Yazıcı, "İlgileniyoruz, sanayi bölgesi ekiplerimiz, İBB ve çevre koruma ile AFAD tarafından araştırılıyor." dedi.

Tuzla Belediyesi'nin Twitter hesabından da "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır." mesajı paylaşıldı.