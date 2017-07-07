Esra Seziş Kiğılı with Swarovski Tasarımları Dünyaya Açılıyor

Moda ve Renk Danışmanı Esra Seziş Kiğılı tarafından tasarlanan broş, bileklik, şal ve çantadan oluşan kapsül koleksiyon zarafetin ışıltısını yansıtırken, gündüzden geceye şıklığa yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. ‘Esra Seziş Kiğılı with Swarovski’ imzası ile esraseziskigili.com sitesinden satışa çıkacak koleksiyonda yer alan ürünler kristalin güzelliğini öne çıkarırken, her ten rengine uyan tasarımlarıyla da göz kamaştırıyor.

Anneanneden toruna yadigâr olabilmesi düşüncesiyle tasarımlarını gerçekleştiren Kiğılı, “Bu koleksiyondaki parçaları zamanı aşan ve özellikle davetlerde kullanılabilecek ürünlerden oluşturdum. Yani koleksiyonumdaki ürünlerden alan bir kişi bu özel tasarımı ileride torununa rahatlıkla saklayabilecek. Bir sezonluk trendi parça oluşturmak yerine hem yaz hem de kış davetlerinde tamamlayıcı parçalar oluşturmayı tercih ettim’’ dedi. 1895 yılından bu yani takı ve aksesuar sektöründe en önemli marka olan Swarovski ile çalışmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu söyleyen Kiğılı sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Koleksiyonumda yer alan tasarımları muhafazakâr olsun olmasın her kadının rahatlıkla kullanabilmesine dikkat ettim. Örneğin koleksiyonda bulunun şallar, hem eşarp hem de fular olarak kullanılabiliyor.’’