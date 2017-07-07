Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Esra Seziş Kiğılı with Swarovski Tasarımları Dünyaya Açılıyor

Türkiye’nin ilk muhafazakâr Moda ve Renk Danışmanı Esra Seziş Kiğılı, 1895 yılından beri mücevher ve takı sektöründe kristalin tarihini yazan Swarovski ile bir ilke imza atıyor. Swarovski için 10 parçadan oluşan kapsül koleksiyon hazırlayan Kiğılı, tasarımlarını Four Seasons Hotel’de gerçekleşen lansman ile tanıttı. Swarovski’nin global ekibinin de katılımları ile gerçekleşen lansmanda ürünler şıklıkları ile dikkatleri çekti. Bugüne kadar ünlü birçok tasarımcı ve modacı ile çalışan ünlü kristal takı ve moda aksesuarları markası Swarovski, dünyada bir ilki gerçekleştirerek muhafazakâr giyim sektöründe ilk işbirliğini Moda ve Renk Danışmanı Esra Seziş Kiğılı ile yaptı.

07 Temmuz 2017 Cuma 22:55
Esra Seziş Kiğılı with Swarovski Tasarımları Dünyaya Açılıyor

Moda ve Renk Danışmanı Esra Seziş Kiğılı tarafından tasarlanan broş, bileklik, şal ve çantadan oluşan kapsül koleksiyon zarafetin ışıltısını yansıtırken, gündüzden geceye şıklığa yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. ‘Esra Seziş Kiğılı with Swarovski’ imzası ile esraseziskigili.com sitesinden satışa çıkacak koleksiyonda yer alan ürünler kristalin güzelliğini öne çıkarırken, her ten rengine uyan tasarımlarıyla da göz kamaştırıyor.

Anneanneden toruna yadigâr olabilmesi düşüncesiyle tasarımlarını gerçekleştiren Kiğılı, “Bu koleksiyondaki parçaları zamanı aşan ve özellikle davetlerde kullanılabilecek ürünlerden oluşturdum. Yani koleksiyonumdaki ürünlerden alan bir kişi bu özel tasarımı ileride torununa rahatlıkla saklayabilecek. Bir sezonluk trendi parça oluşturmak yerine hem yaz hem de kış davetlerinde tamamlayıcı parçalar oluşturmayı tercih ettim’’ dedi.  1895 yılından bu yani takı ve aksesuar sektöründe en önemli marka olan Swarovski ile çalışmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu söyleyen Kiğılı sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Koleksiyonumda yer alan tasarımları muhafazakâr olsun olmasın her kadının rahatlıkla kullanabilmesine dikkat ettim. Örneğin koleksiyonda bulunun şallar, hem eşarp hem de fular olarak kullanılabiliyor.’’

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 22:55
  1. Esra Seziş Kiğılı with Swarovski
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den ülkücülere CHP yürüyüşü talimatı
    1. Bahçeli'den ülkücülere CHP yürüyüşü..
    2. Kaymakama suikast girişimiyle ilgili..
    3. Ölüm dünyaya ait işleri bir anda..
    4. Bağcılar’da Evlendirme Dairesi’nde..
    5. BM'de kabul edildi, ABD ve İngiltere..
    6. PSA Grubu, ODA bölgesinde Satış ve..
    7. Memur Sen, 1 Milyon üye
    8. Esra Seziş Kiğılı with Swarovski..
    9. Sincerely Yogurt Türk Girişimcisiyle..
    10. Türk Telekom’dan haftada 1 saat..
    11. Daha Yeşil, Daha Güzel Gelecek İçin
    12. Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: ABD..
    13. Bunu yapanlar insan olamaz!.. Vahşice..
    14. Katar'dan yeni açıklama
    15. Sakarya Valisinden vahşetle ilgili..
    16. İsrail, BM ile köprüleri attı
    17. Kılıçdaroğlu: Biz de 15 Temmuz..
    18. ABD Büyükelçisi Bass'tan Afrin..
    19. Yurt, pansiyon, fabrika gibi yerlerde..
    20. 89'luk şair ninenin "Kader Yolu"
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Çivi bu tahtaya nasıl çakıldı?
    Çivi bu tahtaya nasıl çakıldı?
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    İşte Türkiye'nin konuştuğu caniler!
    İşte Türkiye'nin konuştuğu caniler!