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Esprisine gülünmeyen adama döndü

ABD Başkanı Trump, ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuk uyarılarına Twitter'dan 'küresel ısınmaya destek' mesajı ile karşılık verdi.

29 Aralık 2017 Cuma 18:47
Esprisine gülünmeyen adama döndü

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuk uyarılarına Twitter'dan küresel ısınmayı ti'ye alan bir mesaj ile cevap verdi.

ABD'nin kuzeyini ve Kanada'yı etkisi altına alan ve ülkenin doğu kıyısında da hissedilen dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiledi.

ABD Başkanı Trump ise dondurucu soğuk uyarılarına ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Trump, "Doğu kıyısında en soğuk yılbaşı gecesi yaşanabilir. Belki de bu güzelim küresel ısınmanın birazını kullanabiliriz. Küresel ısınmaya karşı diğer ülkeler değil, bizim ülkemiz trilyonlarca dolar ödeyecekti. Sıkı giyinin!" ifadelerini kullandı.

Trump, iklim değişikliğinin ABD ekonomisine zarar vermek için bir Çin aldatmacası olduğunu iddia etmişti. Haziran ayında Paris iklim anlaşmasından çekilmiş ve bunun yerine ABD kömür ve petrolünü teşvik politikalarına yönelmişti.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 18:47
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