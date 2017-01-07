Espanyol - Deportivo La Coruna maçı beraberlikle sonuçlandı

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LaLiga'da 17. haftanın açılış karşılaşmasında Espanyol ile Deportivo La Coruna mücadele etti. Emre Çolak'ın bir asistle yıldızlaştığı karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. RCDE Stadyumu'nda oynan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı ise tempolu bir oyunla başladı. Espanyol, karşılaşmanın 47. dakikasında Gerard Moreno ile çok net bir pozisyondan yararlanamadı.

Bu pozisyonun hemen ardından 48. dakikada Celso Borges, ceza sahası dışında gelişine müthiş vurduğu top üst direkte patladı. Karşılaşmanın 59. dakikasında milli yıldızımız Emre Çolak'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya çok iyi yükselerek kafayla vuran Celso Borges'in golüyle Deportivo La Coruna, Espanyol karşısında 1-0 öne geçti. Bu gole ev sahibi ekibin cevabı geçikmedi ve 63'te Sidnei'nin büyük hatasını affetmeyen Gerard Moreno attığı golle maça tekrar 1-1 eşitlik getirdi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında rakibine yaptığı sert müdehale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Juanfran, takımını bir kişi eksik bıraktı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Çolak, karşılaşmayı bir asistle tamamladı. Bu sonuçla Espanyol puanını 23'e, Deportivo'da 17 puana çıkarttı.