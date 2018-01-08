Esnaftan ‘kara liste’ tepkisi

Palandöken “İsteyen banka sicil affını uyguladı, istemeyen uygulamadı. Esnaf, hiçbir zaman bankaların insafına terk edilmemeli. Etkin sicil affı için Meclis’te yeni bir karar alınmalı ve bu karar net olmalı ki, bankalar keyfî uygulama yapmasınlar. Bu konuda çok şikâyet geliyor. Bankacılıkta kara liste olarak adlandırılan, geçmişe dönük olumsuz bilgileri kullanma uygulamasına son verilmesi şart” dedi.