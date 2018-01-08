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Esnaftan ‘kara liste’ tepkisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken; Hazine’den esnaf için bu yıl 1,5 milyar liralık ödenek tahsis edildiğini, ancak son 14 yılda üç defa sicil affı çıkarılmasına rağmen bankaların “kara liste” uygulaması sebebiyle esnafın krediye ulaşmada zorlandığını söyledi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:01
Esnaftan ‘kara liste’ tepkisi

Palandöken “İsteyen banka sicil affını uyguladı, istemeyen uygulamadı. Esnaf, hiçbir zaman bankaların insafına terk edilmemeli. Etkin sicil affı için Meclis’te yeni bir karar alınmalı ve bu karar net olmalı ki, bankalar keyfî uygulama yapmasınlar. Bu konuda çok şikâyet geliyor. Bankacılıkta kara liste olarak adlandırılan, geçmişe dönük olumsuz bilgileri kullanma uygulamasına son verilmesi şart” dedi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 07:01
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