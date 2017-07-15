Esnaftan 15 Temmuz duyarlılığı

Kahta’da bir ayakkabı mağaza vitrinine Türk Bayrağı ve 15 Temmuz Şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu afişi asarak, 15 Temmuz’u unutturmamak için örnek bir davranış sergiledi.

İşletme Müdürü Murat Demiral, “15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde unutulmaması gerektiğine inanıyorum. Bizde halkımızın bu hain darbe girişimini unutmaması için vitrinimizi süsledik. FETÖ terör örgütü 40 yıldır din kisvesi altında insanların evlatlarını çalarak onların beyinlerine örümcek gibi ağlarını ördü. 15 Temmuz gecesi 250 vatan evladını şehit eden hain terör örgütüne karşı milletimiz büyük bir feraset göstermiştir. Bu millet önüne çıkan hain darbecileri tankları ile birlikte çiğneyip geçmiştir.İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu hain darbe girişiminin unutmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.