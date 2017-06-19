Esnafta Ramazan Bayramı hareketliliği

Ramazan Bayramı öncesi başta gıda, giyim ve turizm olmak üzere birçok sektörde hareketlilik arttı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, pastacıdan şekerciye, taksiciden berbere, konfeksiyoncudan terziye kadar 317 farklı esnaf ve sanatkarın bayram için hazırlık yaptığını söyledi.

Palandöken, Ramazan Bayramı öncesi gıda, konfeksiyon, ulaşım sektörleriyle berber ve kuaförlerde hareketlilik yaşandığını belirterek, Ramazan Bayramı'nın diğer özel günler gibi piyasaya hareketlilik getirdiğini kaydetti.

Özel günlerde esnafın cirosunun arttığına dikkati çeken Palandöken, "Bunlar esnafımızın en sevdiği günlerdir. Örneğin Anneler Günü, Babalar Günü ve Sevgililer Günü gibi zamanlara esnafımız özel olarak hazırlanır, müşterilerine 'yok' dememek için günler öncesinden iş yerlerinde, dükkanlarında satabileceği malların listesi çıkarır ve eksiklerini tamamlar." dedi.

Korsan satıcılara dikkat

Palandöken, çarşı, pazar ve sokaklarda rastgele tezgah açan, esnafın emeğine, halkın sağlığına göz dikerek kaçak üretim yapan kişiler konusunda dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ramazan Bayramı'nda şekerleme sektörünün büyüklüğü 600-700 milyon lira, tonaj büyüklüğü ise 45-50 bin ton seviyelerine ulaşmaktadır. Halkımız sağlıklı olmayan ortamda üretilen ve etiketsiz satışa sunulan bayram şekeri, çikolata, tatlı ve unlu gıda ürünlerinden uzak durmalı, korsan satıcılara dikkat etmelidir. Vatandaşlarımız bütçelerinden çok sağlığını düşünmelidir. Tanımadıkları ve emin olmadıkları yani merdiven altı denilen yerlerden sağlıksız gıda alışverişi yapıp bayramlarını zehir etmesinler."diye konuştu.

Yaklaşık 200 bin kişi seyahat edecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy da Ramazan Bayramı'nda seyahat acenteleri vasıtasıyla 4 günlük tatile çıkacak kişi sayısının yurt içinde 180 bin, yurt dışına 20 bin civarında olmasını öngördüklerini belirterek, "Bunun sonucunda 250-300 milyon liralık ekonomik büyüklük oluşmasını bekliyoruz." dedi.

Ulusoy, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarının tercihinin yurt içi turlarda Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğunlaştığının altını çizerek, "Antalya'da Kemer, Belek, Alanya, Side, Ege'de ise Bodrum başta olmak üzere Didim, Kuşadası Marmaris ve Fethiye'ye yönelik talep yoğun. Kültür turlarında da Kapadokya, Kuzey Ege ve Karadeniz turlarına ilgi yoğunlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Yurt dışı turlarında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere vizesiz Balkan turlarının öne çıktığına işaret eden Ulusoy, Balkanların yanı sıra Yunanistan, İspanya, İtalya ve Orta Avrupa turlarının da tercih edildiğini söyledi.

Bayramlıklar vazgeçilmez

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat da Ramazan Bayramı psikolojisinin tüketim alışkanlıklarına yansıdığına değinerek, bayramlık alışverişinin özellikle çocuklu ailelerin vazgeçilmez alışkanlığı olduğunu ifade etti.

Fayat, dini bayramlarda hazır giyimin öneminin arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Aylık ortalama 5-6 milyar lirayı bulan hazır giyim alışverişlerinde her bayram dönemi yaklaşık 2 milyar lira ek harcama yapılmaktadır. Anadolu illerinde bayramlık giyim alışverişi daha fazla gerçekleştirilirken Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde sezonsal indirim kampanyaları, bankaların ek taksitlendirmeleri rol oynamaktadır. Son yıllarda internetten bayramlık alışverişi de tüketicilerin yeni alışkanlıkları arasına girdi."