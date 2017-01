Esnafın “sicil affı” bu hafta meclis’e geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, “Hem bankaların vereceği krediler hem devletin vereceği destekler, krediler, düşük faizli destekler, bütün bunların sağlıklı çalışması için ne lazım? Esnafın sicilinin düzgün olması lazım. O veya bu nedenle sicili bozulmuş esnafa sicil affı getiriyoruz. Bu hafta bu sicil affı düzenlemesi Meclis’te görüşülecek, en kısa zamanda da yürürlüğe girmiş olacak” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) heyetini, Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

Başbakan Yıldırım, 14 yıldır millete hizmetkarlık yaptıklarını, yolları bölüp hayatları birleştirdiklerini anlattı.

HAVAYOLU HALKIN YOLU

Havayolunu “halkın yolu” yaptıklarını dile getiren Yıldırım, milletin hızlı tren özlemini gerçeğe dönüştürdüklerini, sağlıkta, eğitimde, tarımda, ekonomide, ticarette, hayatın bütün alanlarında büyük adımlar attıklarını bildirdi. Başbakan Binali Yıldırım, 2002 öncesi Türkiye’nin, engelli vatandaşlarına fırsat eşitsizliği oluşturan şartları dikkate alarak verilen desteğin kat kat arttırıldığını belirtti.

Türkiye’yi yönetme sorumluluğunun taşındığı her dakikanın, her anın hakkını verme gayreti içerisinde olduklarına dikkati çeken Yıldırım, “Türkiye esnafının, sanatkarının, sanayicisinin, çiftçisinin, ihracatçısının yolunu daima açık tuttuk, önündeki engelleri kaldırmanın gayreti içine olduk. Her zaman yanınızda olduk, sizlere destek olmaya gayret ettik. Bundan sonra da yanınızda, birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu bilinçle hareket ettiğimiz için, ekonominin çarkları döndü, ticaret kendi seyrinde emin bir şekilde ilerledi” dedi.

KADIN KOOPERATİFLERİ PROJESİ

Esnaf ve sanatkarlar ile ekonomiye yönelik çalışmalara değinen Başbakan Binali Yıldırım, emekli olup iş yeri açanın yüzde 15 prim ödemesine ilişkin uygulamayı kaldırdıklarını anımsattı. Başbakan Yıldırım, kredi kullanabilen kooperatif sayısını 402’den 894’e yükselttiklerini, kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısının da 63 binden 430 bine çıktığını aktardı. “Kadın Kooperatifleri Projesi”ni başlattıklarını, esnaf ve sanatkarları destek sistemini hayata geçirdiklerini dile getiren Yıldırım, 1 milyonun üzerinde esnafa 60 milyar lira kredi kullandırıldığını bildirdi. Bu rakamın eskiden 2 milyarı dahi bulmadığını aktaran Başbakan Binali Yıldırım, faizin yarısını devletin karşılandığını ifade etti.

ŞARTLARI TAŞIYANA KREDİ

Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca esnafa 1 yıl ödemesiz 3 yıllık destek verildiğine değinerek, 2016 için 15 bin esnafın bu imkandan yararlanacağını belirtti. Destek için başvuranların sayısının 250 bine dayandığına işaret eden Yıldırım, “Şartları sağlayan kim olursa olsun bunu vereceğiz. Şartlara bakacağız, tutturan kim varsa vereceğiz” dedi.

İki yeni uygulamayı daha hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım, esnaf ve sanatkarların kredi faizlerinin yapılandırıldığını, 253 milyon liralık borcu kapsayan yapılandırmadan 24 binin üzerinde esnafın yararlandığını vurguladı.

Yıldırım, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde terör nedeniyle zarar görene, TESKOMB aracılığıyla 50 bin liralık sıfır faizli kredi verildiğini belirtti. Yıldırım, “Bankaların ve devletin vereceği destekler, krediler, düşük faizli destekler, bütün bunların sağlıklı çalışması için ne lazım? Esnafın sicilinin düzgün olması lazım. O veya bu nedenle sicili bozulmuş esnafa sicil affı getiriyoruz. Bu hafta bu sicil affı düzenlemesi Meclis’te görüşülecek, en kısa zamanda da yürürlüğe girmiş olacak” diye konuştu.

FAİZSİZ KREDİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Genç girişimci ve kadınlara da destek verdiklerini belirten Başbakan Binali Yıldırım, sıfır faizli kredi uygulaması kapsamında bugüne kadar 48 bin 355 esnafa 1,5 milyar lira dağıttıklarına dikkati çekti. Yıldırım, esnaf ve sanatkarın, kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına borçlarında ödeme kolaylığı getirdiklerini, emekli olduktan sonra esnaflığı sürdürenlerden kesilen sosyal güvenlik primini kaldırdıklarını, yüzde 50 hazine destekli kredilerden kooperatifler adına kesintileri de yüzde 9’den yüzde 3’e indirdiklerini vurguladı. Terör nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların banka borçlarını da 1 yıl süreyle ertelediklerini bildiren Yıldırım, KOBİ’lere ilk yıl ödemesiz, 3 yıl vadeli 50 bin liralık faizsiz kredi uygulamasını sürdüreceklerini dile getirdi.