‘Esnafa stopajda yüzde 15 indirim yapılsın’

SİNAN BAKIR ‘Dükkânı kira olanlardan yüzde 25 oranında alınan stopajın aşağı çekileceği’ haberi esnaf ve sanatkârı sevindirdi. Çelikus, stopajın yüzde 10-15 seviyelerine indirilmesinin esnafı rahatlatacağına işaret etti. Çelikus, “Stopajın kalkması bizim adımıza daha iyi olurdu ama indirim de önemli bir adım” dedi.

VERGİ HAFİFLETİLMELİ

Esnaf ve sanatkârın rekabet alanının daralmasından dert yanan Çelikus, “AVM’lere ve marketlere müşteri akını devam ediyor. Bu ortamda yarışmak ve gelirleri arttırmak kolay değil ama dükkânlar kira stopajı, vergi ile SGK gibi yüklerden kurtarılmalı” ifadelerini kullandı. Esnaf sayısının 4-5 milyondan 2 milyona indiğini ifade eden Çelikus, şöyle devam etti: “Bu sayı artmalı. Yabancı firmaların yerine yerlilerin kuvvetlenmesine odaklanılmalı. Ahilik kültürünün sembolü olan, barışın teminatı esnaf ve sanatkârlarımız korunmalı. Stopaj indirimi bu anlamda olumlu bir girişim olup esnafımız için kalkan görevi görecek.”

ÖTV İNDİRİMİ YARARLI OLUR

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi konusuna da değinen Mahmut Çelikus, şu görüşleri paylaştı: “ÖTV taşıt alım satımlarında daralmaya neden oldu. Gerek vergi oranı gerek dolar ve Euro’da dalgalanmalar fiyatlarda yüzde 25 artışa neden oldu. Artıştan sanatkârlarımız mağdur oldu. Onun için bu dönemde yapılacak bir ÖTV indirimi sermayeyi tabana yayar, huzuru arttırır.”