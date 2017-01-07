Esnafa ödeme en az 6 ay ödeme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ahilik Fonu ile ilgili açıklama yaptı.

Esnafa ödeme en az 6 ay ödeme
Eklenme: 07 Ocak 2017, 15:04
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Konya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Esnaflar için oluşturulan Ahilik Fonu hakkında bilgi veren Müezzinoğlu, bu fonun büyük oranda İşsizlik Sigortası Fonuna benzediğini bildirdi.

Fona Bağ-Kurluların yüzde 2, Hazinenin ise yüzde 1 oranında destek vereceği belirten Müezzinoğlu, "Esnafımız 720 gün prim ödedikten sonra iflas ya da dükkanı kapatma durumunda bu fondan istifade edebilecek. Yatırdığı primin süresine göre kendisine 6, 8 ya da 10 ay gibi ödemeler yapılacak." diye konuştu.

 
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