Esnafa ödeme en az 6 ay ödeme

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"Çocuklarımızın kandırılmasına izin vermeyelim"

ATV'de Son Durak programını sunan Melih Altınok İzmir'de yaşanan terör saldırısında kahramanca şehit olan Fethi Sekkin ile ilgili konuştu. Teröristlerin karşısına kahramanca dikilerek leşlerini yere serdiğini dile getiren Altınok, Sekkin'in bir kahraman olarak o teröristlerin ise dünyanın her yerinde leş olarak anılacağının altını çizdi. Çocuklarımız konusunda uyanık olmamız gerektiğine işaret eden Altınok, "Solculuk kisvesi altında polislerin hedef gösterildiği İslamı savunma adı altında Mekke'ye saldırmak gibi saptırmalarla karşı karşıyayız bu yüzden çocuklarımıza sahip çıkmalıyız" dedi.