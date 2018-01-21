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Esnafa müjde: Yüzde 25'ten inecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dükkanı kira olan esnaftan yüzde 25 oranında alınan stopajın daha aşağı çekileceği müjdesini verdi.

21 Ocak 2018 Pazar 17:36
Esnafa müjde: Yüzde 25'ten inecek
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöke, Ankara Bakkallar ve Bayiler Odasının 26. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Palandöken, Türkiye’deki bütün esnaf ve zanaatkarı kendisinin temsil ettiğini söyledi. Hafta tatil ruhsatını kaldırdıklarını, 4 yıldır üyelerden aidat almadıklarını belirten Palandöken, bugüne kadar hiç kimseyi kapıdan çevirmediğini, her arayanın yanında olduğunu ifade etti. Dükkanı kira olanların artık kira stopajını yüzde 25 olarak ödemeyeceği müjdesini de veren Palandöken, ÖTV’nin indirilmesi ile ilgili de bir çalışma yaptıklarını vurguladı.

Bakkallar ve Bayiler Odasından 17 yıldır maaş almadığını belirten Palandöken, “Sokak aralarına kadar zincir marketler girdi. Çözümü nasıl olacak? Kanunla olacak. Müracaat ettik, Anayasa Mahkemesine götürdük. Hatta perakende yasasını da çıkarttık. 1.5 yıldır perakende yasasının yönetmeliklerini bekliyoruz. Sokak arasına gelip senin dükkanının yanında dükkan açılmasının önlenmesi için iş yeri açma ruhsatını da 2019 yılından sonra meslek odalarına verdik. Bu haksız rekabet ortadan kalkacak. Yönetmelikler çıkacak ve bakkal kardeşlerim bu işten kurtulacak” diye konuştu.

Palandöken, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Alkol satanlar ‘bizim halimiz ne olacak?’ diyor. Akşam saat 22.00’den sonra dükkana geliyor, tutanağı tutuyor ve bir tane bira sattıysan 36 bin lira ceza ödüyorsun. Dükkandaki malın tamamını verse 36 bin lira değil. Sen uyuşturucu madde mi satıyorsun. Bonzai satana bile 167 lira Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesiyorlar. Siz ruhsatlı dükkanınızda bir müşterinize 22.00’den sonra satış yaptınız, 36 bin lira. Bundan sonra biraz daha rahat edeceksiniz. Önümüzdeki günlerde bunlara hep birlikte şahit olacaksınız.”

Halk ekmeklerin artık büfelerde de satılması yönünde bir talep olduğunu kaydeden Palandöken, “Bunu size soracağız. Özel fırınlardan aldığınız gibi kar marjı yüksek değil ama netice itibariyle ekmek almaya gelen başka şeyler de alır. Bundan sonra da sizin talepleriniz ne olursa olsun ben o talepler için çalışmaya devam edeceğim” açıklamasında bulundu.

 

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 17:36
  1. esnaf
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  • bir esnafbir esnaf47 dk önce
    kaldırın arkadaş kaldırın küçük esnaf olarak karın tokluğuna çalışıyoruz ezmeyin daha fazla bizi şartları iyileştirin
  • HasanHasan1 sa önce
    Alkolü gece 22;00 a kadar satmakta yanlış. Saat 17;30 dan sonra satılmamalı. Alkol ugece alan adiler şişeleri yerlere atıyor. bunlar. ... Dışarda alanlar trafikte de sıkıntı çıkarıyor. Terörist gibi saldırıyorlar.....
  • abdoabdo1 sa önce
    BİR KERE İŞYERLERİNİN KİRA STOPAJI ORANIYÜZDE 25 DEĞİL %25 DEĞİL ,YÜZDE 20 DİR. . DİĞER KONULARDA HAKLI CEZALAR ÇOK ÇOK AĞIR VEDE MANTIKSIZ MANTIKLI OLMALI.
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