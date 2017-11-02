Esnafa bilirkişilik yolu açılıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, verecekleri temel eğitim sonrasında mevzuattaki şartları da taşımaları halinde esnafın bilirkişilik yapabileceğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Bilirkişilik Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında TESK tarafından bilirkişilik temel eğitimi verilmesinin uygun bulunduğu ve konfederasyonun bu alanda yetkilendirildiğini ifade etti.



Eğitimin, beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişilere verileceğini ve bilirkişilik faaliyetine ilişkin temel, teorik ve pratik bilgileri içereceğini belirten Palandöken, kasım ayında gerçekleştirilecek eğitimlere, talep doğrultusunda daha sonra da devam edileceğini kaydetti.



Palandöken, bilirkişilerin donanımının ne kadar iyi olursa, yargıya yansımasının da o kadar olumlu olacağına işaret ederek, eğitim sonrasında herhangi bir sınava tabi olmadan bilirkişilik sertifikası sahibi olunacağına dikkati çekti. Palandöken, "Esnafımız, eğitim sonrasında bilirkişilik bölge kurullarına, mevzuatta belirtilen diğer şartları da taşımaları halinde, almış oldukları sertifika ile bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabilecek" ifadesini kullandı.