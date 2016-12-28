Esnafa af müjdesi!

Geçtiğimiz yıl çıkartılan yeniden yapılandırma ile devletle barışan vatandaş şimdi de bankalarla barışacak. 10 milyondan fazla vatandaşı zor durumda bırakan 'kara liste' silinecek vatandaşın kredideki kötü sicili temizlenecek.

Bu konudan en çok muzdarip olan esnaf için de büyük bir rahatlama ortaya çıkacak. Bu sayede sadece esnaf ve vatandaşlar değil genel ekonomi de canlılık kazanacak. Ticaret erbabının iş yapma kabiliyeti artacak.

Çünkü işini büyütmek için sermayeye ihtiyaç duyan esnaf kötü sicil yüzünden bankalarca hep reddediliyordu. Kredi kartının ya da kredisinin taksitini bir gün bile geciktirenler kara listeye alınıyor.

Kendi kredisi olmadığı halde kefil olduğu kişinin ödemesini aksatması da vatandaşı bu listeye sokuyor. Bu listeler bankacıların önlerinde olduğu için bir başka kredi başvurusunda red sebebi olarak kullanılıyor. Bu yüzden vatandaş 5 yılı bulan sürelerce bankalardan kredi çekemiyor, kart alamıyor.

Meclis Komisyonu'nda kabul edilen tasarı ile bu listedeki isimler silinecek. Ancak şartları da var. Öncelikle yasa çıktıktan sonraki 6 aylık süre çok önemli. Bu süre içinde hemen bankaya başvurarak varsa borcunuzu ya ödemeniz ya da yapılandırmanız gerekiyor. Biliyorsunuz daha önce yapılan düzenleme ile borçların 72 aya kadar vadeyle yapılandırmasının önü de açılmıştı. Bu işlemleri yapanların isimleri listeden çıkartılarak yeniden kredi almalarını önü açılacak. Ancak burada yine bankaların inisiyatif kullanabilecekleri unutulmamalı.