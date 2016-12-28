Cloudflare

Esnafa af müjdesi!

Kredi veya kart borcunu geciktirdiği için 'kara listeye' alınan esnaf ve vatandaşa af getiren yasa Meclis'te. Yasa çıkar çıkmaz başvuranların sicili temizlenecek ve kredi alabilmeleri sağlanacak.

Esnafa af müjdesi!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 17:38
Bu haber 3.334 kez okundu

Geçtiğimiz yıl çıkartılan yeniden yapılandırma ile devletle barışan vatandaş şimdi de bankalarla barışacak. 10 milyondan fazla vatandaşı zor durumda bırakan 'kara liste' silinecek vatandaşın kredideki kötü sicili temizlenecek.

Bu konudan en çok muzdarip olan esnaf için de büyük bir rahatlama ortaya çıkacak. Bu sayede sadece esnaf ve vatandaşlar değil genel ekonomi de canlılık kazanacak. Ticaret erbabının iş yapma kabiliyeti artacak.

Çünkü işini büyütmek için sermayeye ihtiyaç duyan esnaf kötü sicil yüzünden bankalarca hep reddediliyordu. Kredi kartının ya da kredisinin taksitini bir gün bile geciktirenler kara listeye alınıyor.

Kendi kredisi olmadığı halde kefil olduğu kişinin ödemesini aksatması da vatandaşı bu listeye sokuyor. Bu listeler bankacıların önlerinde olduğu için bir başka kredi başvurusunda red sebebi olarak kullanılıyor. Bu yüzden vatandaş 5 yılı bulan sürelerce bankalardan kredi çekemiyor, kart alamıyor.

Meclis Komisyonu'nda kabul edilen tasarı ile bu listedeki isimler silinecek. Ancak şartları da var. Öncelikle yasa çıktıktan sonraki 6 aylık süre çok önemli. Bu süre içinde hemen bankaya başvurarak varsa borcunuzu ya ödemeniz ya da yapılandırmanız gerekiyor. Biliyorsunuz daha önce yapılan düzenleme ile borçların 72 aya kadar vadeyle yapılandırmasının önü de açılmıştı. Bu işlemleri yapanların isimleri listeden çıkartılarak yeniden kredi almalarını önü açılacak. Ancak burada yine bankaların inisiyatif kullanabilecekleri unutulmamalı.

 
Etiketlermüjdeaf
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
2017 Asgari geçim indirimi ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri belli oldu! (Asgari ücret ne kadar)2017 Asgari geçim indirimi ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri belli oldu! (Asgari ücret ne kadar)

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler Asgari Geçim İndirimi'ne çevrildi. 2017…

2017 Asgari ücret ne kadar oldu?2017 Asgari ücret ne kadar oldu?

2017 Asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik…

Yoğun ilgi kahverengi yumurtanın fiyatını uçurduYoğun ilgi kahverengi yumurtanın fiyatını uçurdu

Kahverengi yumurtalar, tüketicilerin yoğun ilgisi nedeniyle organik ve gezen tavuk…

'Bankacılığımızın AB mevzuatı ile eş değer olduğu kabul edildi''Bankacılığımızın AB mevzuatı ile eş değer olduğu kabul edildi'

BDDK, Avrupa Komisyonu'nun, Türk bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici çerçevesinin…

Altın 130 TL'nin üstündeAltın 130 TL'nin üstünde

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 artışla…

Fransız Engie, İstanbul'da 'gaz ve elektrik ticaret platformu' kuracakFransız Engie, İstanbul'da 'gaz ve elektrik ticaret platformu' kuracak

Fransız enerji şirketi Engie'nin, İstanbul'da bir 'gaz ve elektrik ticaret…

Borsa günü yükselişle tamamladıBorsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 yükselişle 77.835,85…

Balık fiyatları altınla yarışıyorBalık fiyatları altınla yarışıyor

İstanbul'da etkili olan soğuk hava balık fiyatlarını vurdu. Geçen sezon…

Tütün ve alkol satış belgelerine zamTütün ve alkol satış belgelerine zam

SESOB Başkanı Beşir Köksal, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun…