Esnafa 200 bin lira kredi

Esnaf Kefalet Kooperatifleri, Halkbank aracılığıyla esnafa ve sanatkara 7 farklı kredi imkanı sunuyor. Bunlar, ‘İşletme Kredisi’, ‘Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi’, ‘Tesis Kredisi’, ‘İstihdamı Destekleme Kredisi’, ‘Şoför Taşıt Edindirme Kredisi’, ‘Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi’, ‘Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi.’ Bu kredilerin limiti artırılmıştı.

ESNAFA 6 AYDA BİR ÖDEME

İşletme kredisi 150 bin liradan 200 bin liraya, araç yenileme ve satın alma kredisi 150 bin liradan 500 bin liraya çıkarılmıştı. Ayrıca kiradaki işyerini almak isteyene de 10 yıl vadeli 500 bin liraya kadar kredi verileceği açıklanmıştı. İsteyen ve durumu uygun olanların alabildiği bu kredilerde uygun ödeme koşulu mevcut. Kredilerin taksitleri aylık, 3 aylık ve 6 aylık şeklinde ödenebiliyor. Kredinin faizi de çok uygun.

KESİNTİ İADE EDİLİYOR

Merkez Bankası’nın 19 Ocak tarihli verisine göre; ortalama TL ticari kredi faizleri 17.78. Aynı krediyi kooperatifler aracılığıyla yüzde 7-8 faizle almak mümkün. Çünkü faizin yarısını Hazine (devlet) karşılıyor. Posta'nın haberine göre, faize ek kooperatif ve Halkbank yüzde 2’şer komisyon kesiyor. Bu, 100 bin liralık kredi için toplam ‘4 bin lira masraf’ demek. Kooperatifler ayrıca kefil olup aracılık ettiği krediyi riskten korumak için ekstra yüzde 3 kesinti yapıyor. Bu kesinti kooperatife ortak olmanın bir gereği. Ama kredinin son taksiti ödendiğinde yüzde 3’lük kesinti esnafa iade ediliyor.

ESNAF KREDİSİNİ HERKES ALABİLİR

Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) yetkilileri, “Bizim aracılığımızla örneğin; 5 yıl vadeli 100 bin lira kredi çekenin geri ödeyeceği para 120 bin lirayı aşmaz” diyor. Bu kredilere 1.6 milyon esnafın tamamı başvurabilir. ‘Esnaf sicil kaydının’ ve ‘vergi levhası’nın olması yeterli.

ESNAF KREDİSİ İÇİN BAŞVURU NEREYE?

Başvuru esnafın bağlı olduğu kooperatiflere yapılıyor. Kooperatifler kredi başvurusu yapan esnaftan herhangi bir ücret talep etmiyor, ayrıca aidat da ödenmiyor. Sadece alınan krediden komisyon kesiyor. Kooperatifler kredi alırken özellikle esnafın ipotek şartını yerine getirmesini istiyor. İpoteğin yanında ‘kefil’, ‘ticari işletme rehni’ de istenebilir.

ESNAF KREDİSİ ALMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Esnaf ve sanatkar olmak,

Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmak,

İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,

Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak.