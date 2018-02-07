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Esnaf kepengi rekora açtı

Türkiye’de esnaflarca açılan iş yeri sayısı geçen yıl sonu itibarıyla son 10 yılın rekor seviyesine ulaştı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:08
Esnaf kepengi rekora açtı

2017, faaliyete geçen 229 bin 367 yeni iş yeriyle “en fazla kepenk açılan” ve 96 bin 945 ile “en az kepenk kapanan” yıl olarak kayıtlara geçti.

TESK verilerine göre, Türkiye’de esnaf sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon 673 bin 225’e yükseldi. 2017, son 10 yılın rakamları dikkate alındığında, bir yıl içinde “en fazla iş yeri açılan” ve “en az iş yeri kapanan” yıl olarak kaydedildi. Türkiye’de esnaflarca açılan iş yeri sayısı geçen yıl 229 bin 367 oldu. Bu rakamla 2017, “bir sene içinde en fazla esnaf iş yerinin açıldığı yıl” olarak kayıtlarda yerini aldı. 2016 yılında 228 bin 871, 2015’te 201 bin 6 esnaf iş yerlerini faaliyete geçirmişti. 2008’de ise açılan iş yeri 166 bin 823 olarak gerçekleşmişti. İş yerini kapatan esnaf sayısı ise geçen yıl sonu itibarıyla 96 bin 945’e geriledi. Bu rakam da “en az iş yeri kapanan yıl” olarak 2017’yi kayıtlara geçirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:08
  1. TESK verileri
  2. esnaf

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