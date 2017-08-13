Esma, ülkesi için can verdi

NEW YORK - Mısır’da seçimle gelen meşru hükümetin 2013’te askeri darbeyle devrilmesiyle hayatları ve idealleri için ülkeden kaçmak zorunda kalan binlerce kişi, o günden bu yana hem katliamlarda kaybettikleri yakınlarının acısını dün gibi yüreklerinde taşıyor hem de ülkelerinin artan hasretini çekiyor.

Mısır’da dönemin Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimindeki ordu, 3 Temmuz 2013’te yönetime el koymuş ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi görevden uzaklaştırmıştı.

Askeri darbeyi protesto eden milyonlarca göstericinin başkent Kahire’deki Rabia’tül Adeviyye ve Nahda meydanlarında 48 gün süren barışçıl eylemleri 14 Ağustos 2013’te güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesine maruz kalmış, Müslüman Kardeşler (İhvan) rakamlarına göre bu katliamlarda 2 bin 600 kişi ölmüş, 7 bin kişi de yaralanmıştı.

Rabia Meydanı’ndaki kanlı müdahalede İhvan’ın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisinin (HAP) Genel Sekreteri Dr. Muhammed Biltaci’nin 17 yaşındaki kızı Esma Biltaci de keskin nişancılar tarafından vurulanlar arasındaydı.

Rabia katliamı ve ardından yaşanan baskılar sonucu çoğunluğu İhvan mensubu binlerce Mısırlı ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.

Kendisi de Mısırlı olan AA foto muhabiri Muhammed Elshami, bir yılı aşkın sürede gerçekleştirdiği projeyle çeşitli ülkelerde yaşayan gurbetteki Mısırlıları fotoğraflayarak hikayelerini dinledi.

Aralarında siyasetçi, doktor, gazeteci ve akademisyen gibi meslek gruplarından kişilerin de bulunduğu, askeri darbenin ardından canları ve idealleri için ülkeyi terk etmek zorunda kalan Mısırlılar, yaşadıkları zorlukları ve vatan özlemlerini anlattı.

“KIZIM ÜLKEDE ZAFER, HAYSİYET VE REFAH OLSUN DİYE KENDİNİ FEDA ETTİ”

Kızı Esma 17 yaşında Rabia’da katletilen, İhvan liderlerinden eşi Dr. Muhammed Biltaci halen hapiste olan, kendisi ise İstanbul’a gelmek zorunda kalan Sena Biltaci, sevdikleri dahil her şeyini geride bırakarak ülkeden ayrılanlar arasında yer alıyor.

Biltaci, “Doğup büyüdüğüm yurdumu terk etmek kolay bir karar değildi. Askeri bir hapishanede tutulan kocam Muhammed Biltaci’yi bırakmak çok zor geldi. Aynı şekilde işlemediği bir suç için hapse atılan oğlumdan ayrı kalmak da zordu benim için” dedi.

Halkın 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarının devrildiği 25 Ocak Devrimi’nden bu yana her gün birlikte yaşadığı devrimcileri geride bırakmanın kendisine ağır geldiğini dile getiren Biltaci, kızı Esma için de “Benim kızım bu ülkede zafer, haysiyet ve refah olsun diye kendini feda etti” ifadesini kullandı.

İntikam duygusuyla hareket eden Sisi yönetiminin, ailelerinden kimseyi bırakmadıklarını belirten Biltaci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Oğlum Enes’i gözaltına aldıktan sonra benim hakkımda da tutuklama kararı çıkarıldı. Hemen ardından 17 yaşındaki oğlum Halid’i 2 kez gözaltına aldılar. Ona fiziksel ve psikolojik işkence uygulayıp günlerce hapis tuttular. Onu birkaç gün sonra mahkemede görebildik, orada da sırf Dr. Biltaci’nin oğlu olduğu için 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 13 yaşındaki oğlum Hüsam’ı bile hapse atabilmek için mücadele ettiler. İşte tüm bu sebeplerden ülkemi terk etmek zorunda kaldım.”